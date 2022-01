"Farma": Fani ostro komentują zachowanie uczestników po awanturze: "Boże chroń od takich koleżanek"

W "Hotelu Paradise" zrobiło się naprawdę gorąco! W najnowszym odcinku programu doszło do nieprzyjemnej wymiany zdań między Karoliną a Giovannim. Niestety, wszystko wskazuje na to, że nowi uczestnicy, którzy stworzyli parę, nie mogą się porozumieć. Giovanni i Karolina mają za sobą pierwsze spięcie w "Hotelu Paradise". Sprawdźcie, co się wydarzyło podczas Pandory! Giovanni z "Hotelu Paradise" wbija szpilę Karolinie Czwarta edycja "Hotelu Paradise" zaczyna się rozkręcać! Dziś wieczorem w programie zobaczyliśmy pierwszą Pandorę z uczestnikami najnowszej odsłony show. Padło sporo trudnych pytań, ale tego, co wydarzy się między Karoliną a Giovannim nie spodziewał się chyba nikt. Karolina i Giovanni dopiero co dołączyli do programu, a już między doszło pomiędzy nimi do spięcia. Giovanni przy wszystkich zwrócił uwagę swojej partnerce! Zobacz także: "Hotel Paradise 4": w raju zawiązał się już pierwszy sojusz! Przystojniak będzie tego żałował? Podczas pierwszej Pandory w "Hotelu Paradise 4" Karolina usłyszała pytanie, czy myśli, że może z Giovannim stworzyć prawdziwą parę, zanim jednak uczestniczka zaczęła odpowiadać głos zabrał sam Giovanni! Bądź sobą - powiedział patrząc na Karolinę. Ja jestem cały czas sobą, ja w ogóle w żadnym momencie nie udawałam nikogo - zaczęła bronić się Karolina. Ja powiedziałem tylko bądź sobą - odpowiedział Giovanni. Karolina przyznała, że jej zdaniem nie nadają z Giovannim na tych samych falach. Ja jestem bardzo energiczną osobą, Giovanni wydaje się bardzo spokojny - mówiła Karolina, ale Giovanni cały czas przerywał jej wypowiedź. (...) ja mówię, jakie jest moje pierwsze wrażenie. - Tak, tak pozwalam ci tak mówić - skomentowal...