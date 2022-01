"Farma": Jako pierwsza z programu odpadła Kinia! Zaostrza się konflikt między Kingą a Izą...

Sytuacja na "Farmie" coraz bardziej się zaostrza. Wśród uczestników tworzą się obozy i pojawiają się pierwsze pakty, a w gospodarstwie pojawi się nowa osoba, która już swoim wejściem sporo namiesza, szczególnie w gronie kobiet. Iza "Ruda" i Kinga nie ukrywały swojego nastawienia do młodej kobiety i padły mocne słowa pod jej adresem jeszcze zanim przekroczyła próg gospodarstwa! Widzowie nie kryją oburzenia i uważają, że to one powinny odpaść jako pierwsze z programu... Nowa uczestniczka "Farmy" wywołała spore zamieszanie w gospodarstwie W nowym odcinku "Farmy" emocji nie zabraknie i dojdzie do pojedynku Jakuba "Zimy" z Tomaszem i trzecią osobą, którą wybierze Kinga! Uczestniczka niespodziewanie dla pozostałych zyskała ogromną władzę . To nie koniec! W gospodarstwie pojawi się nowa osoba. Młoda i atrakcyjna kobieta przyprowadzi na gospodarstwo kozę i wzbudzi ogromne zainteresowanie mieszkańców "Farmy". Okazuje się, że nowa atrakcyjna kobieta nie przypadnie do gustu Izie "Rudej" i Kini, które w rozmowie nazwą ją "tępą dziunią". Zachowanie dwóch uczestniczek, które po pierwszym odcinku zdobyły ogromna sympatię zaskoczyło i oburzyło widzów. W komentarzach internauci piszą wprost, że przesadziły! już wystawiły nowej uczestniczce opinie ... tępej dziuni na początku myślałam że się przesłyszałam, ale nie .. one serio tak nazwały. Masakra też mnie przerażają te knucia i obgadywania Tu nie chodzi o wiek, że Iza jest taka tu chodzi o charakter. Można być starszą od innych, a spoko osoba i dogadywać się z młodymi. Bardzo drażliwa osoba z tej Izy, zazdrosna, nieszczera, bo obgaduje za plecami. ...