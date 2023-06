Ostatnio coraz głośniej mówi się o nowej posadzie Małgorzaty Rozenek-Majdan w "Dzień dobry TVN". Choć wiemy już, że negocjacje "Perfekcyjnej pani domu" z Telewizją Polsat zakończyły się niepowodzeniem i prezenterka nie spełni swoich marzeń, występując w "Tańcu z gwiazdami", to najwyraźniej nie koniec zamieszania wokół jej kariery. Nie jest tajemnicą, że od dawna zależy jej na dołączeniu do grona prowadzących jeden z najpopularniejszych magazynów porannych. Jeśli Małgorzata Rozenek-Majdan oficjalnie otrzyma posadę w "Dzień dobry TVN", może to oznaczać pewne roszady. Niedawno zainteresowani zmianami fani zapytali o to Annę Kalczyńską. Dziennikarka, która ze śniadaniówką TVN związana jest od 2014 roku, zabrała głos w tej sprawie. "Dzień dobry TVN": Anna Kalczyńska reaguje na pytania o zmiany. Nie wystąpi już z Andrzejem Sołtysikiem? W lipcu Anna Kalczyńska poprowadziła letnią wersję "Dzień dobry TVN" razem z Filipem Chajzerem . Niektórych widzów zadziwił ten duet, ponieważ dziennikarka przyzwyczaiła nas do tego, że jej partnerem w śniadaniówce jest Andrzej Sołtysik . Niedługo później prezenterka otrzymała pytania od fanów, którzy zaczęli się zastanawiać, czy ewentualny transfer Małgorzaty Rozenek-Majdan może namieszać w programie. - Zmiana partnerów w "DDTVN" na stałe? Nie będziecie już pracować z Panem Andrzejem? - zapytali fani. Zobacz także: Anna Kalczyńska pozuje w stroju kąpielowym, ale to ktoś inny podbił serca fanów: "Nie mogę oderwać wzroku!" Anna Kalczyńska udzieliła bardzo krótkiej, ale konkretnej odpowiedzi. Dziennikarka stwierdziła, że jak na razie nie doszły do niej żadne sygnały, według których miałaby przestać pracować z Andrzejem Sołtysikiem. - Nic mi nie wiadomo, żebym miała prowadzić z kimś innym niż...