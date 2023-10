Fani "Sanatorium miłości" będą zachwyceni. Marta Manowska uchyliła rąbek tajemnicy

Marta Manowska uchyliła rąbek tajemnicy odnośnie do nowego sezonu "Sanatorium miłości". Okazuje się, że szósty sezon randkowego show dla seniorów jest już nagrany. Na Instagramie pojawiło się nagranie z planu zdjęciowego programu. Prowadząca sama nie dowierza, że tak szybko udało im się nagrać kolejne odcinki. Czy nowy sezon produkcji TVP znów okaże się hitem?

"Sanatorium miłości": Już wkrótce pojawi się nowy sezon

"Sanatorium miłości" to popularny program randkowy, w którym seniorzy szukają swojej drugiej połówki i przeżywają niezwykłą przygodę. Program TVP cieszy się ogromną sympatią widzów, którzy chętnie śledzą losy uczestników nawet po programie. Ostatnio głośno było o ślubie Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości", którzy odnaleźli miłość na planie. Teraz na Instagramie pojawiło się nagranie z planu zdjęciowego do nowego sezony randkowego show dla seniorów. Okazuje się, że szósty sezon odsłony jest już nagrany.

- Ooooł! SANATORIUM MIŁOŚCI- nagrane! Pozostawiam wspomnienia…. Ten miesiąc był wielkim prezentem… 🤭 Dziękuje Marcie Manowskiej za wszystkie emocje❤️ Bang! A tak w ogóle to EASY! - czytamy na Instagramie.

Od pierwszego sezonu "Sanatorium miłości" prowadzi Marta Manowska. Prowadząca nie kryje również swojego podekscytowania kolejnym sezonem.

- O wow❤️ to już? Kiedy to minęło i JAK!!!!!! To jest to Bang🔥 - skomentowała Marta Manowska.

Tym razem prowadząca i ekipa produkcyjna wybrała się do Krynicy-Zdroju, by nagrać odcinki do nowego sezonu. Ostatnio włodarze miasta poinformowali, że podpisali kontrakt z telewizją TVP, przez co miejscowość stanie się bardziej atrakcyjna dla turystów.

- Była u nas ekipa telewizyjna, obejrzała wszystkie atrakcje i na tyle im się spodobało, że umowa została zawarta. Krynica mocno stoi turystycznie i sanatoryjnie, wizerunkowo i estetycznie także to wszystko było brane pod uwagę - powiedział burmistrz miasta Piotr Rybka w rozmowie z Gazetą Krakowską.

Oficjalnie nie podano jeszcze daty szóstego sezonu "Sanatorium miłości". Nie wykluczone, że nastąpi ona dopiero w przyszłym roku.

