Iwona i Gerard wybrali się do restauracji! Okazuje się, że już w najbliższą niedzielę, 1 marca Telewizyjna Jedynka wyemituje najnowszą odsłonę "Sanatorium miłości", w której zobaczymy kolejną romantyczną randkę Iwony i Gerarda, czyli jednych z najsympatyczniejszych uczestników drugiej edycji show. Na Facebooku pojawiły się ich wspólne zdjęcia! Spójrzcie również na gorący zwiastun nowego odcinka programu, w którym Iwona i Gerard rozmawiają o planach na przyszłość. Zobaczcie sami! Czy to już miłość? Kolejna randka Iwony i Gerarda Gerard od samego początku nie ukrywał, że to właśnie Iwona wpadła mu w oko. Mężczyzna robi wszystko, żeby Iwona zwróciła na niego uwagę i jak do tej pory jego plan działa! Iwona i Gerard już kilka razy spotkali się tylko we dwoje i nie szczędzą sobie czułych gestów podczas randek. Teraz okazuje się, że w kolejnej odsłonie "Sanatorium miłości" znów zobaczymy ich razem! Planujesz sobie jakieś wyjazdy w najbliższym czasie?- Iwona zapyta Gerarda o jego plany. A poleciałabyś ze mną?- usłyszała w odpowiedzi. Jeszcze nie wiem- przyznała Iwona. Spójrzcie na zdjęcia z randki Iwony i Gerarda! Myślicie, że w programie narodziło się między nimi prawdziwe uczucie? Fanom programu przypominamy, że w najbliższą niedzielę "Sanatorium miłości" zostanie wyemitowane godzine wcześniej niż do tej pory- show rozpocznie się już o 20:15! Zobaczcie gorący zwiastun "Sanatorium miłości"! Zobacz także: "Sanatorium Miłości": Władek wyznał miłość Steni! "Wierzę w to uczucie i mam nadzieje, że nam się uda" Iwona i Gerard na randce. Co jeszcze wydarzy się w nowym odcinku "Sanatorium miłości"?...