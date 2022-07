Andziaks i Luka dziś biorą ślub! Pokazali przygotowania. To będzie iście królewskie wesele

Ilona Felicjańska powoli szykuje się do hucznego ślubu. Już niebawem była modelka ma stanąć na ślubnym kobiercu z Paulem Montaną . Ostatnio jednak przygotowania do pięknej uroczystości popsuły zdjęcia, jakie pojawiły się w mediach. Paparazzi przyłapali narzeczonego Ilony Felicjańskiej podczas upojnego wieczoru w innym towarzystwie niż ona... Zobacz także: Agata Duda wspiera Ilonę Felicjańską. Co łączy Pierwszą Damę z modelką? Na wspomnianych zdjęciach widać było, jak trójmiejski biznesmen bawi się w barze w towarzystwie młodej kobiety. Para nie przejmowała się tym, że w lokalu byli też inni ludzie. Co o tych zdjęciach sądzi sama Ilona Felicjańska? Modelka wydaje się nie przejmować tymi rewelacjami. W rozmowie z reporterem "Dzień Dobry TVN" Ilona Felicjańska zapewniała, że nie ma zamiaru odwoływać ślubu, ponieważ wszystko zapięte jest już na ostatni guzik. Wianek zamówiony, obrączki czekają, a tu nagle dzwoni do mnie znajoma i pyta: "Ilona, co się dzieje? Podobno masz depresję". Nie, wszystko u mnie ok. Ślub będzie, jesteśmy szczęśliwie zakochani, jest tyle pasji, emocji. Są dni, kiedy lubimy się mniej, ale zawsze się kochamy (...). Nie jesteśmy taką ułożoną parą. Jak Paula poznałam to opowiedzieliśmy sobie kim był, co robił. Znałam Paula przeszłość, wiem, ile nabroił. Wiem, że jest łobuzem, ale też wiem, że bardzo mnie kocha i ja kocham jego . Doniesienia spowodowały lawinę ocen, krytyki, mówienia mi, co powinnam zrobić - żali się Ilona Felicjańska. Modelka zasugerowała także, że zdjęcia, które pojawiły się w mediach, nie muszą być aktualne. Z kolei na jej Instagramie na bieżąco pojawiają się fotografie, które pokazują sielankę, jaka panuje w tym związku. Sami zobaczcie: #latowmiescie ❤️ Post udostępniony przez Ilona Felicjańska...