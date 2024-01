Waldemar z 10. edycji "Rolnik szuka żony" to chyba najbardziej rozpoznawalny uczestnik ostatniej odsłony hitu TVP. Nie uda się ukryć, że rolnik już podczas programu nieco podpadł widzom, gdy na jaw wyszła jego korespondencja z kobietą spoza programu. Ostatecznie jednak, po wielu zwrotach akcji, Waldemar ułożył sobie życie u boku Doroty, a teraz pokazał nagranie z ich sylwestrowej zabawy. Czy fani właśnie odkryli jego tajemnicę?

Co ukrywa Waldemar z "Rolnik szuka żony"? Fani dociekają

10. edycja "Rolnik szuka żony" wzbudzała ogromne emocje wśród telewidzów, którzy byli ciekawi, jakie decyzje dot. doboru partnerów finalnie podejmą bohaterowie show. Waldemar, ku zdziwieniu wszystkich, zmienił swoją wybrankę - choć początkowo próbował budować relację z Ewą, ostatecznie stworzył związek z Dorotą. Teraz rolnik pokusił się o publikację nagrania z sylwestrowej zabawy pary, na której nie brakowało tańców i muzyki.

Fani licznie komentowali nowy film udostępniony przez Waldemara z "Rolnik szuka żony", a szczególną uwagę przykuło miejsce organizacji imprezy. Jeden z fanów wprost zapytał rolnika, czy ... jest właścicielem restauracji i nalegał, by ten wyjawił w końcu rzekomo skrywaną tajemnicę!

Wyróżniał się Pan tańcem. Niech Pan w końcu zdradzi, czy to Pana lokal? - zapytał fan.

Instagram @c5waldi_passion_farmer

Waldemar nie pozostawił fanom dalszego pola do spekulacji i pośpieszył z odpowiedzią na pytanie internauty. Rolnik postawił sprawę jasno i podziękował przy okazji za komplement.

Dziękuję. Gdzieś ten dobry beat niesie. Gwoli ścisłości restauracja nie jest moim lokalem - odpowiedział Waldemar z ''Rolnik szuka żony''.

Fani jednak nie odpuszczali i podkreślili. że restauracja, w której odbyła się impreza, rzekomo należy do osoby o nazwisku Waldemara z hitu TVP. Przypuszczali, że właścicielem jest brat rolnika, a miejsce to rodzinny biznes. Na te domysły jednak gwiazdor "Rolnik szuka żony" postanowił spuścić zasłonę milczenia i nie odniósł się do nich na Instagramie.

AKPA/ Jacek Kurnikowski

Myślicie, że Waldemar zdecyduje się powrócić do tematu restauracji i odniesie się do niego na przykład podczas sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie? Znając jego aktywność w mediach społecznościowych, fani mają na co liczyć! Nie tylko Waldemar komunikuje się z fanami za pośrednictwem Instagrama - ostatnio na InstaStories głos zabrała Ewa z "Rolnik szuka żony", która odniosła się do krytycznych słów na swój temat.

A Wy, śledzicie losy uczestników 10. edycji "Rolnik szuka żony" w mediach społecznościowych?

