Justyna z "Rolnik szuka żony" już od dawna nie publikuje wspólnych zdjęć z Tomaszem, choć oficjalnie nie poinformowali o rozstaniu, a teraz zaskoczyła nowym zdjęciem i zaprezentowała się w całkiem nowym wydaniu. Takiej przemiany Justyna jeszcze nie prezentowała i pisze wprost o spełnianiu marzeń.

Justyna z "Rolnik szuka żony" przeszłą spektakularną metamorfozę

Związek Justyny i Tomasza z "Rolnik szuka żony" cieszył się ogromną sympatią widzów, którzy kibicowali parze, mającej za sobą spory bagaż doświadczeń. Wiele jednak wskazuje na to, że ta relacja to już przeszłość, a internauci od czasu do czasu dopytują Justynę o Tomasza, choć od dawna nie ma w sieci ich wspólnych zdjęć. Teraz Justyna z "Rolnika" zaskoczyła nowym zdjęciem i zaprezentowała się w krótkich blond włosach. Po dawnym wizerunku nie ma już śladu.

I małymi kroczkami sięgam do jasnego koloru, to tylko parę miesięcy. Nigdy nie rezygnuj z marzenia, tylko dlatego, że zrealizowanie go wymaga czasu napisała na Instagramie Justyna.

Instagram @20_justyna_23

Internauci rozpływają się nad metamorfozą Justyny z "Rolnik szuka żony" i piszą, że jest to zmiana zdecydowanie na plus. Co więcej, Justyna chętnie odpowiada na komentarze i dziękuje za tak miłe słowa.

Super. Ten jaśniejszy kolor włosów bardzo Ci służy

Pięknie. 20 lat młodziej

Super Justka w blond

Podoba Wam się zmiana wyglądu u Justyny z "Rolnika"?

screen Rolnik szuka żony