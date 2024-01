Ania z "Rolnik szuka żony" na Instagramie postanowiła zrobić Q&A. Z góry poinformowała, że nie będzie odpowiadała na hejt. Jakie pytania jej zadano? Jedno dotyczyło poprzedniego małżeństwa.

Ania z "Rolnik szuka żony" na social mediach opublikowała pytania od swoich fanów. Nie zwlekała z odpowiedziami, które również postanowiła udostępnić obserwatorom. Rolniczkę pytano m.in.: o ciążę i związek z Kubą. Wśród licznych pytań pojawiło się również takie, które dotyczyło poprzedniego związku Ani. Jak się okazuje, nie miała ona jeszcze ślubu kościelnego, z poprzednim mężem związali się poprzez ślub cywilny.

Jedna z fanek postanowiła zapytać uczestniczkę show "Rolnik szuka żony", czy czuła w poprzednim małżeństwie, że "jest coś nie tak". Fanka wyznała, że jest w podobnej sytuacji.

Każda sytuacja jest inna, mój związek małżeński był nieporozumieniem od samego początku. To było tak dawno, że już nie ma co do tego wracać. Trzeba się skupiać na tym, co tu i teraz się dzieje, a nie żyć przeszłością, czy porównywać poprzedni związek do aktualnego, czy sytuację do sytuacji innej

- odpowiedziała Ania.