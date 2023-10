Ostatni odcinek "Rolnik szuka żony" wzbudził niemałe emocje. Produkcja zapytała wprost Waldemara o to, czy ten utrzymuje bliską relację z pewną kobietą spoza programu. Rolnik zapewniał, że nic poważnego go z nią nie łączy, a po chwili do niej zadzwonił. W zwiastunie kolejnego odcinka programu możemy z kolei zobaczyć, że Waldemar zdecyduje się na poważną rozmowę ze swoimi kandydatkami. Czy ta rozmowa sprawi, że kandydatki Waldemara zdecydują się opuścić jego gospodarstwo?

Reklama

"Rolnik szuka żony": Czy kandydatki Waldemara poznają prawdę?

10. edycja "Rolnik szuka żony" już od pierwszych odcinków zaczęła budzić ogromne emocje. Waldemar zaprosił na swoje gospodarstwo Annę, Dorotę i Ewę, by móc lepiej je poznać i podjąć decyzje, która z nich zostanie jego wybranką. W ostatnim odcinku okazało się jednak, że to niejedyne kobiety w życiu rolnika — produkcja zapytała go wprost, czy ten utrzymuje bliskie relacje z inną kobietą spoza programu. Ponoć tajemnicza kobieta nie chciała wystąpić w programie, ale zależało jej na poznaniu Waldemara, więc postanowiła się do niego odezwać. Rolnik nie zaprzeczył, że utrzymuje z nią kontakt, ale zapewniał, że chce skupić się tylko na swoich kandydatkach. Internauci są oburzeni zachowaniem Waldemara z "Rolnik szuka żony" i obawiają się, że może on zachowywać się nie fair wobec kobiet, które przyjechały na jego gospodarstwo.

screen Rolnik szuka żony TVP

Zobacz także: Ogromna afera u Waldemara z "Rolnik szuka żony". Produkcja musiała zareagować

Produkcja postanowiła zainterweniować i powiedziała Waldemarowi, że jego zachowanie jest nieuczciwe wobec jego kandydatek. Rolnik został poproszony o telefon do tajemniczej kobiety, z którą ma utrzymywać stały kontakt. Na tym odcinek się zakończył, a to jak przebiegła ich rozmowa, dowiemy się w następnym odcinku.

skreen. rolnik szuka żony

Zobacz także: Kandydaci Agnieszki z "Rolnik szuka żony" mają dość jej uwag? "Nie wiem czego ona oczekuje"

Z kolei w zwiastunie kolejnego odcinka, który zostanie wyemitowany w niedzielę 29 października widzieliśmy, że Waldemar z "Rolnik szuka żony" postanowił porozmawiać przy wspólnym stole ze swoimi kandydatkami. Myślicie, że Waldemar zdecydował się postawić na szczerość i przyznał się do kontaktu z kobietą spoza programu? Jeśli tak, to na pewno będzie to spore zaskoczenie dla uczestniczek. Myślicie, że jeśli prawda wyjdzie na jaw, to któraś z nich zdecyduje się spakować i odejść?

Reklama

No cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak poczekać na nowy odcinek "Rolnik szuka żony", aby się o wszystkim przekonać. Jedno jest pewne - emocji nie zabraknie!