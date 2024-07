1 z 6

Patrzymy, patrzymy... i staramy się zrozumieć jaki zamysł miała Ewa Farna, zakładając na siebie żółtą sukienkę maksi oraz żółtą ramoneskę na finał "Idola" (ZOBACZ WYNIKI! Kto wygrał najnowszą edycję Idola?). Chciała się wyróżnić - jeśli tak był jej zamiar, to z pewnością jej się to udało, ale... czy ta kreacja pasowała do jej delikatnej dziewczęcej urody, a przede wszystkim do jej kobiecej figury? Zdania są mocno podzielone.

Zobaczcie sami w naszej galerii czy Ewa naprawdę przesadziła z intensywnością koloru i krojem sukni...

