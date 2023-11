Świetna wiadomość dla wszystkich fanów Eurowizji! Polskie preselekcje, podczas których zostanie wyłoniony nasz reprezentant, odbędą się już 3 marca w TVP 1 o godzinie 21:30!

Eurowizja 2018 - kto z Polski?

Artyści mają czas do 1 lutego, żeby wysyłać swoje zgłoszenia do TVP. Kilka dni później stacja ma ogłosić tych, którzy powalczą w Krajowych Eliminacjach do Eurowizji. Wśród chętnych artystów brakuje wielkich nazwisk. Jest zaś sporo początkujących muzyków lub "gwiazd", o których było głośno kilka lat temu.

Na wszelkich forach eurowizyjnych fani wśród wymarzonych artystów podają przede wszystkim Michała Szpaka (a to coraz bardziej możliwie: Michał Szpak i Marta Gałuszewska w duecie na Eurowizji 2018?! Jest oświadczenie wytwórni!), Sylwię Grzeszczak, która ponoć boi się, że przegrałaby w eliminacjach (niesłusznie, bo byłaby wręcz pewną kandydatką do zwycięstwa, a w razie porażki i tak kocha ją cała Polska), Dodę (niestety, niechętna do brania udziału), Sławomira (objawienie ostatnich miesięcy, ale wciąż milczące w tej sprawie) czy Zenka Martyniuka!

Kto jednak pojawi się w polskich preselekcjach, tego jeszcze nie wiemy. My też liczymy na jakąś naprawdę wielką gwiazdę!

Eurowizja 2018 w Lizbonie

Przypomnijmy - Eurowizja 2018 odbędzie się w Altice Arena w Lizbonie w dniach 8 (pierwszy półfinał), 10 (drugi półfinał) i 12 maja (finał). W zeszłym roku reprezentowała nas Kasia Moś, która ostatecznie zajęła 22. miejsce.

Czy Michał Szpak weźmie udział? Fani tego bardzo chcą!