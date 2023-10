Eliza, którą mieliśmy okazję poznać w piątej edycji miłosnego show, nadal przebywa ze swoim ukochanym, Jayem w Afryce. Uczestniczka show właśnie opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie w bikini. Fani zwrócili jednak uwagę na jeden szczegół, przez który nie szczędzą jej krytyki. O co chodzi? Koniecznie zobaczcie!

Nietypowa odsłona miłosnego show "Hotel Paradise All Stars" trwa w najlepsze". Tymczasem natomiast uczestnicy, którzy nie są singlami, także nie narzekają na nudę. Doskonałym tego przykładem jest Eliza i Jay, którzy kilka miesięcy temu ponowili odmienić swoje życie i ruszyć w świat po przygodę. Jako miejsce docelowe wybrali dziką Afrykę, która zresztą bardzo szybko dała im się we znaki. Jakiś czas temu Jay i Eliza z "Hotelu Paradise 5" wylądowali w szpitalu. Na jednej wizycie niestety się nie skończyło. Bohaterowie show borykali się także z innymi tarapatami w podróży. Teraz jednak kiedy wyprawa dobiega końca, zakochani stawiają na relaks i urocze kadry z egzotycznego zakątku świata.

Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Krystian Ferretti przekazał radosną nowinę. Posypały się gratulacje

Właśnie dlatego Jay i Eliza z "Hotelu Paradise" zatrzymali się na Zanzibarze, gdzie korzystają z uroków miejsca i wypoczywają na bajecznych plażach. Piękna uczestniczka show podzieliła się więc ze swoimi fanami wakacyjnymi ujęciami. Ukochana Jaya opublikowała fotografię w skąpym bikini, bez makijażu:

Pomimo faktu, że zdjęcie prezentuje jej idealną sylwetkę i opalone ciało, fani zwrócili uwagę na coś innego!

Zobacz także: "Hotel Paradise All Stars": Klaudia El Dursi komentuje odpadnięcie Basi i zdradza kulis show

Internauci patrzą tylko na... brwi uczestniczki "Hotelu Paradise":

- Jesteś tak ładną dziewczyną, tylko te brwi zaburzają proporcje twarzy ????

- Według mnie laminacja czy układanie brwi do tak małej buzi powinno być kierowane pod ukosem do boku, a nie w górę. Kiedyś była moda na cieniutkie brwi, teraz są takie... Czekam aż to się wypośrodkuje ⚖️

- Też uważam, że brwi nie do końca grają z resztą, ale jeżeli Eli to pasuje to akceptuje to ;) ważne, żeby sama ze sobą czuła się dobrze :) - rozpisują się internauci.