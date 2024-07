Ruszył już trzeci sezon "The Voice of Poland" i po emisji premierowych dwóch odcinków nikt nie ma wątpliwości, że zatrudnienie Edyty Górniak w roli trenerki było kapitalnym pomysłem. Górniak nie tylko zachwyca swoją wiedzą i doświadczeniem, ale przyciąga też uwagę wyglądem. Przypomnijmy: Edyta Górniak w nowej fryzurze na planie "The Voice"

W sobotę kolejny odcinek wokalnego show i również w nim nie zabraknie wielkich emocji i głosów, które powalą jurorów i telewidzów. Największe zamieszanie na przesłuchaniach w ciemno wzbudził Mateusz Ziółko, który zaśpiewał "When a man loves a woman" - jego wykonanie zrobiło ogromne wrażenie na wszystkich jurorach, a największe właśnie na Edycie. Piosenkarka nie mogła powstrzymać emocji, wpadła w ekstazę i nie potrafiła usiedzieć na fotelu trenerskim. Zażartowała też, że skoro innym spadły przysłowiowe kapcie po jego występie, to jej może "spaść sukienka". Występ Marcina i reakcje jurorów można obejrzeć tutaj.

Edyta w ekstazie w The Voice. Będziecie oglądać sobotni odcinek?

Górniak w nowej fryzurze na planie "The Voice":