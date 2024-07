1 z 9

Edyta Górniak i Joanna Krupa są przyjaciółkami

Będzie wspólne reality show Edyty Górniak i Joanny Krupy! Według informacji "Faktu", piosenkarka i modelka zdecydowały się na wspólny projekt. Obie polskie gwiazdy na co dzień mieszkają w Los Angeles. W wolnych chwilach chętnie spędzają wspólnie czas, spotykając się w tamtejszych restauracjach. Okazuje się jednak, że przyjaźń Edyty Górniak i Joanny Krupy zaowocowała pomysłem na współpracę. Tabloid informuje, że do gwiazd zgłosił się producent telewizyjny, który chce pokazać ich życie w reality show. To będzie hit?

