Udział w "Hotelu Paradise" zapewnił nie Krystianowi Ferretti nie tylko "telewizyjną" sławę, ale też wielu fanów w mediach społecznościowych. Odkąd jest w związku z Oliwią Czajką, również i ona zyskała sporą popularność, szczególnie na Instagramie gdzie ma już ponad 50 tys. fanów! Jak śmieje się Krystian, Oliwka ma tam już więcej obserwujących niż większość ludzi z Hotelu.

Nigdy nie odpowiada obserwatorom hejtem, raczej stara się rewanżować czymś miłym. I tym szybko ujmuje komentujących, nawet tych bardziej krytycznych.

Co Oliwia Czajka ma podobnego do Małgorzaty Rozenek-Majdan?

Przy okazji wywiadu, dziewczyna zwycięzcy "Hotelu Paradise 3" opowiedziała naszej reporterce, że wiele osób zwraca uwagę na jej charakterystyczny głos. Niektórzy porównują go nawet do głosu Małgorzaty Rozenek-Majdan. Rzeczywiście obie panie mają podobną chrypkę. Wielu uważa ją za bardzo sexy. A co o tym mówi Krystian?

Zobaczcie wywiad z tą sympatyczną parą. Przy okazji wyznali też jak widzą swoją przyszłość.