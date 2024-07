Trzecia edycja The Voice of Poland urasta do rangi najciekawszego muzycznego show w Polsce. Do programu zgłaszają się utalentowani wokaliści, nie brakuje ciekawych osobowości, a na domiar tego w jury niepodzielnie rządzi Edyta Górniak, która serwuje widzom wiele emocji, ale i sama jest często zaskakiwana. Przypomnijmy: Fani Górniak doprowadzili ją do łez podczas The Voice. Co zrobili?

Dziś odbyła się emisja drugiego odcinka show, które wciąż jest na etapie castingów. I tym razem nie brakowało głosów, które uwiodły jurorów - serca wszystkich skradła Maia Lasota swoim brawurowym wykonaniem utworu "Next To Me" z repertuaru Emeli Sande. Górniak się zachwyciła i to ona złowiła wokalną perełkę do swojej drużyny. Jednak nie dla wszystkich Edyta była równie miła - jedną z uczestniczek, która przyznała się, że śpiewa na weselach, zapytała czy goście weselni często proszą ją o wykonanie "To Nie Ja"... ;-)

Póki co, na pierwszym planie w The Voice są fantastyczne głosy i fenomenalna Górniak. Kto wam dzisiaj przypadł najbardziej do gustu?

