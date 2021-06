Dramatyczne wyznanie Waldemara z "Rolnik szuka żony"! "Dowiedziałem się, że mam nowotwór złośliwy"

Waldemar opowiedział o swoich problemach ze zdrowiem! Okazuje się, że jeden z najbardziej kontrowersyjnych uczestników ostatniej, szóstej edycji programu "Rolnik szuka żony" pod koniec ubiegłego roku dowiedział się, że poważnie zachorował. Waldemar w rozmowie z "Super Expressem" przyznał, że trafił wówczas do szpitala, gdzie przeszedł operację. Niestety, po jakimś czasie okazało się, że mężczyzna potrzebuje kolejnej operacji! Co się stało i jak czuje się obecnie Waldemar? Waldemar mógł stracić głos Waldemar był uczestnikiem ostatniej edycji programu "Rolnik szuka żony". O Waldku zrobiło się głośno, kiedy jako pierwszy w historii uczestnik show zdecydował, że nie zaprosi do swojego domu żadnej kandydatki. Waldemar zniknął z programu i pojawił się dopiero w wielkim finale- rolnik przyznał wtedy, że wciąż szuka tej jedynej. Niestety, teraz w mediach pojawiła się niepokojąca informacja dotycząca stanu zdrowia Waldemara! Rolnik w rozmowie z "Super Expressem" przyznał, że w październiku 2019 roku przeziębił się, a na szyi wyczuł zgrubienie. Na szczęście Waldemar zgłosił się do lekarza, a ten skierował go do szpitala. Specjaliści wykryli u niego ropień, który pękł i jak zdradza Waldemar, mógł zalać pień mózgu! Waldemar został przewieziony do kliniki w Międzylesiu i tam została przeprowadzona operacja. Okazuje się, że Waldemar mógł stracić głos! Zwykle w takich przypadkach stosuje się tracheotomię, czyli przecięcie szyi w okolicach tchawicy, ale ta kobieta, pani doktor Justyna zrobiła to inaczej i jej zawdzięczam to, że nie straciłem głosu i znów będę mógł śpiewać w moim kościele- "Super Express" cytuje Waldemara. Operacja się udała i Waldemar mógł wrócić do domu, jednak po...