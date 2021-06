Mikołaj był uczestnikiem czwartej edycji "Rolnik szuka żony". W programie nie znalazł miłości, ale jego historia i tak skończyła się szczęśliwie - miłość swojego życia czekała tuż za rogiem. 75-letni dziś mężczyzna związał się z sąsiadką, młodszą o 30 lat Martą. Dwa lata temu wzięli huczny ślub. Co dziś u nich słychać? W świątecznym wydaniu "Rolnik szuka żony" odwiedziła ich Marta Manowska! "Rolnik szuka żony": Co słychać u Marty i Mikołaja z czwartej edycji? Marta Manowska odwiedziła ich dom i winnicę, którą się zajmują i już na samym początku przywitała nowego członka rodziny - cudownego psa! Następnie Marta i Mikołaj postanowili opowiedzieć, jak wygląda ich życie teraz. Swój czas poświęcają nie tylko sobie, ale głównie winnicy, która daje im radość i satysfakcję. Żona rolnika świetnie odnalazła się na jego gospodarstwie: Nasza praca codzienne to praca przy winiarni, z winem, tutaj kręci dokoła winnicy - mówiła Marta Nie mam w głowie nastawienia, że ja muszę rządzić czy żona ma rządzić, to się samorzutnie układa, wspólnie podejmujemy decyzję -przekonywał Mikołaj. A jaka jest ich recepta na miłość? Marta: To jest praca każdego dnia. Szacunek, troska o drugą osobą, to jest ten klucz. Oczywiście miłość, ale składająca się z codziennych detali. Mikołaj: Marta przeszła metamorfozę, świetnie wkomponowała się w gospodarstwo. [...] Marta dała mi takiego bodźca i takiej energii, że mi się chcę żyć. Moja troska o nią stała się też istotą życia. Spotkanie z Martą i Mikołajem było naprawdę wzruszające!