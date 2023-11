Waldemar znów zaskoczył! Po tym jak w 3. odcinku "Rolnik szuka żony" nie wybrał żadnej z kandydatek i zdecydował się odjechać do gospodarstwa sam, w sieci zawrzało! Internauci są podzieleni. Jedni ostro krytykują zachowanie rolnika, inni popierają jego wybór, podkreślając, że nie chciał oszukiwać kobiet, które przyjechały z nadzieją na stworzenie związku. Przeczytajcie komentarze! Czy to oznacza, że Waldemar teraz opuści program?

Kontrowersyjna decyzja Waldemara!

Waldemar okazał się najbardziej kontrowersyjnym uczestnikiem 6. edycji „Rolnik szuka żony”. Już w pierwszym odcinku powiedział, że nie jest zadowolony z listów od kandydatek i nie spełniają one jego oczekiwań. Mężczyzna chciał poznać kobietę, z którą mógłby założyć rodzinę, a w większości napisały kobiety w wieku około 50 lat, które szukają stabilizacji.

Podczas spotkań z wybranymi kandydatkami starał się być miły i uśmiechnięty, ale widać było, że zachowuje dystans i żadna z kobiet nie zachwyciła go. W końcu 46-latek podjął kontrowersyjną decyzję i odrzucił wszystkie kandydatki, wracając samotnie do gospodarstwa. To pierwsza taka sytuacja w "Rolniku". Widocznie Waldemar nie chciał dawać złudnych nadziei kobietom, jak zrobił to Łukasz Sędrowski w poprzedniej edycji, za co został ostro skrytykowany przez widzów.

Kandydatki Waldemara były zszokowane jego zachowaniem:

Niefajnie się zachował wobec nas. Po co nas w ogóle zaprosił? Po pierwszym razie, po rzutkach? Wczoraj coś było, a dzisiaj już nie? Ciekawe czy w ogóle kogoś szukał. Chciał się pokazać w telewizji, to się pokazał! - mówiły kobiety wyraźnie zdenerwowane decyzją mężczyzny!

Waldemar jednak był pewny podjętej decyzji i na koniec powiedział kilka słów, które zabrzmiały jak pożegnanie. Czy to oznacza, że opuścił program? Tak! W zapowiedzi kolejnego odcinka rolnik nie został pokazany!

Być może przez ten program, ktoś mnie zobaczy i ktoś będzie chciał mnie poznać. Będzie miło, jeśli kogoś spotkam na swej drodze.

Internauci ostro oceniają decyzję Waldemara!

Widzowie zszokowani decyzją rolnika na Facebooku programu podzielili się swoimi opiniami. Pod zdjęciem z kandydatkami Waldemara pojawiło się tysiące komentarzy. Z jednej strony Internauci piszą, że mężczyzna postąpił słusznie i jeśli wiedział, że z żadną z kobiet nie stworzy związku, rezygnacja jest jedynym wyjściem!

Jakby zaprosił Panie do siebie, i później by podziękował to też by było źle????. Zdecydowanie lepiej teraz, niż później jak któraś z Pań zaczęłaby się angażować Dobrze zrobił. Przecież te kobiety wygladaly tragicznie... a on jak na faceta w swoim wieku zadbany i z klasą Dobrze zrobił. Wyraźnie powiedział jakie ma wymogi. Chce mieć dzieci a tu 50 plus. Facet nie miał szczęścia z tymi kobietami ???? w porównaniu z innymi którzy mieli świetny wybór to u Waldka dramat.

Pojawiły się też krytyczne glosy, a nawet porównania do Marka z 5. edycji "Rolnik szuka żony".

Listów mało, wybór ograniczony, może mądrzej by było zakończyć na czytaniu. Po co był ten cyrk, myślał, że stanie się cud ...? Siebie bierze za ideał mężczyzny ale zapomniał o jednym ideałów nie ma i nie będzie Waldemar bardzo wybredny nie trzeba było głowy zawracać tym paniom ???? Zajął miejsce innemu rolnikowi, który być może kogoś by poznał...

Po której jesteście stronie? Waldemar postąpił słusznie czy powinien zaprosić je do gospodarstwa?

Waldemar już w pierwszym odcinku "Rolnik szuka żony" nie był zadowolony z listów od kandydatek

