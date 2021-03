Tragedia w życiu Dawida z "Hotelu Paradise 3". Uczestnik prosi o pomoc w sieci 

Dawid Susicki to jeden z ulubieńców widzów "Hotelu Paradise 3" i choć fani programu poznali go jako uśmiechniętego, pełnego pozytywnej energii uczestnika, okazuje się, że w jego życiu właśnie miała miejsce niewyobrażalna tragedia. W mediach społecznościowych Dawid zamieścił nagranie, na którym opowiedział o ostatnich, smutnych wydarzeniach, a jego obserwatorzy natychmiast rzucili się na pomoc. Niestety, bliscy uczestnika w wyniku pożaru stracili dach nad głową.

Dramat Dawida z "Hotelu Paradise 3"

Niestety, Dawid ma o wiele większy problem na głowie, niż konflikt z Olą. Uczestnik trzeciej edycji "Hotelu Paradise" opublikował w swoich mediach społecznościowych relację, która natychmiast poruszyła jego obserwatorów. Okazało się, że kamienica w której mieszkał jego przyjaciel z rodziną, zrównała się z ziemią, a on i reszta mieszkańców stracili dach nad głową. Dawid zaapelował do swoich fanów o pomoc, a odzew, jaki otrzymał, przerósł jego najśmielsze oczekiwania i jak sam przyznał, sprawił, że odzyskał wiarę w ludzi. Kiedy uczestnik "Hotelu Paradise 3" pokazał zdjęcia z samego centrum tragicznych wydarzeń, aż trudno uwierzyć w to, do czego dam doszło. Spalone krzesła, zawalony sufit i podłoga to coś, czego wszyscy z nas woleliby nie widzieć. Dawid nie ma jednak zamiaru załamywać się i stać z założonymi rękoma, a jego fani już proponują wsparcie.

Organizujemy zrzutkę dla wszystkich poszkodowanych w kamienicy. Jeszcze myślimy jak to ugryźć. Najgorzej, że są tam małe dzieci, które nie mają zbytnio dachu nad głową - informował w czwartek rano.

Fani Dawida przesyłali mu w wiadomościach prywatnych nie tylko wiele ciepłych słów, ale również dopytywali, jak mogą pomóc poszkodowanym. Uczestnik popularnego programu nie krył swojej wdzięczności.

Przyjaciół poznaje się w biedzie, a życie weryfikuje. Życzę wam równie zgranej ekipy, wartościowych i szczerych ludzi, żółwiczek! - pisał - Ludzie jesteście cudowni. Naprawdę wiara w ludzkość powraca. Widzę wasze uśmiechy przez te wszystkie maseczki. Jak uda się skompletować dokumentacje, przyjedzie rzeczoznawca i zrobi rozeznanie, to dam wam znać. Ubrania są załatwione, jedzenie również, tymczasowo schron też. Dzieci się uśmiechają i mają internet, tworzymy zrzutkę - przekazał w ostatniej wiadomości do fanów.

Jak widać Dawid może liczyć na swoich obserwatorów. Na szczęście poszkodowani już otrzymali pierwszą, najpotrzebniejszą pomoc i wszystko zmierza w dobrym kierunku.

Dawid opublikował na swoim InstaStory zdjęcia z miejsca tragedii. Kamienica, w której mieszkał jego przyjaciel społnęła.

Instagram

Fani uczestnika "Hotelu Paradise 3" już zgłaszają się do pomocy. Na szczęście wszyscy mieszkańcy są bezpieczni.