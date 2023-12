To już koniec relacji Justyny i Tomasza z 9. edycji "Rolnik szuka żony"? Para zaręczyła się w świątecznym odcinku, ale wiele wskazuje na to, że niespełna rok od tych wydarzeń, nie jest już razem. Justyna z "Rolnika" opublikowała właśnie zdjęcie choinki, którą ubrała w swoim mieszkaniu w Chorzowie. To nie wszystko! Na komodzie pojawiło się tablica, na której wyświetlają się serduszka i dwa imiona, ale nie ma tam Tomasza...

Justyna i Tomasz z "Rolnik szuka żony" rozstali się?

9. edycja "Rolnik szuka żony" była rekordowa po względem ilości par, które znalazły miłość w randkowym programie Telewizji Polskiej. Do niedawna wydawało się, że Justyna i Tomasz też należą do tego grona i widzowie czekali na ślub pary. Teraz się okazuje, że do uroczystości może wcale nie dojść, a Justyna i Tomasz nie tylko nie publikują już wspólnych zdjęć, ale z Instagrama uczestniczki hitu TVP zniknęły zdjęcia, które były zrobione u Tomasza. W chorzowskim mieszkaniu Justyny stanęła już choinka, a na dekoracyjnej tablicy stojącej na komodzie wyświetlają się dwa imiona: Justyny i jej syna Wiktora. Czy to koniec związku Justyny i Tomasza z "Rolnika?

Co więcej, z profilu instagramowego Justyny zniknęły zdjęcia i zostały jedynie trzy z ostatniego miesiąca, a na wszystkich kandydatka Tomasza pozuje wprost z rodzinnego Śląska. Justyna wybrała się na jarmark świąteczny w Katowicach i ubrała choinkę w swoim Chorzowskim mieszkaniu. To już definitywne pożegnanie z Tomaszem i zakończenie wspólnego etapu w ich życiu? Myślicie, że w ten sposób Justyna wysyła jakieś sygnały fanom?

