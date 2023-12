Fani "Rolnik szuka żony" gorzko skomentowali zachowanie Waldemara w finale programu i bardzo chłodno odnieśli się do wyznania rolnika o jego relacji z Dorotą. Okazuje się, że nie wszyscy wierzą w szczerość uczuć Waldemara do pięknej blondynki z którą związał się po rozstaniu z Ewą. Internauci opublikowali mocne komentarze pod ostatnim postem rolnika.

Wielki finał dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony" już za nami. W minioną niedzielę widzowie zobaczyli ostatni odcinek hitu Telewizyjnej Jedynki i poznali dalsze losy Anny, Agnieszki, Waldemara, Darka i Artura. Dziś wiemy już, że relacja Waldemara i Ewy nie przetrwała, a w finale nie ukrywali żalu do siebie. Szybko okazało się również, że rolnik odnalazł jednak swoje szczęście u boku innej kandydatki, która walczyła o jego serce w programie. Waldemar i Dorota z "Rolnik szuka żony" są parą, a w finale opowiedzieli, jak rozpoczął się ich związek. Niestety, niektóry internauci nie wierzą, że relacja pary przetrwa. Dlaczego? W sieci pojawiły się gorzkie komentarze.

Tuż przed finałem "Rolnik szuka żony" Waldemar opublikował nowe zdjęcie, ale chyba nie spodziewał się takiej reakcji fanów, którzy po obejrzeniu ostatniego odcinka gorzko skomentują jego relację z Dorotą. Niektórzy fani programu nie ukrywają, że nie wierzą w uczucia rolnika.

Wydaje mi sie że to z Dorota będzie trwało krótko i było tylko po to żeby z kimś ładnie wyglądać i się pokazać na odcinku finałowym ...obym się myliła

Nie wszyscy tak krytycznie ocenili Waldemara. W komentarzach pojawiły się również słowa wsparcia dla rolnika.