Surowa zima znacznie ogranicza wybory modowe gwiazd. Wiele z nich stara się wybrać coś, co sprawi, że nie zmarzną. Ale nie Dorota Szelągowska. Jej modowy wybór okazał się kontrowersyjny i to na tyle, że rozmowa w studiu „Dzień dobry TVN” o przyjaźni z Joanną Koroniewską zeszła na dalszy plan.

Dorota Szelągowska w „Dzień dobry TVN” w futrzanych balerinach

Ostatnio Dorota Szelągowska wybrała się do studia „Dzień dobry TVN” i postawiła na odważny twist modowy. Architektka, która rozmawiała z Joanną Koroniewską, tego dnia miała na sobie szerokie dżinsy w stylu wide leg. Do spodni dobrała różowy sweterek z krótkim rękawem, ozdobiony wyszywanym wzorem truskawek.

To jednak przede wszystkim buty sprawiły, że o tej wizycie jest teraz głośno. Trudno się dziwić, bo nie każdy odważyłby się na ten model. Szelągowska przyszła do popularnej śniadaniówki w puchowych balerinach. Ostatnio te buty cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród modowych influencerek.

Wszyscy widzowie patrzyli na stopy Szelągowskiej, na których znajdowały się brązowe buty z paseczkiem na płaskiej podeszwie. Gwiazda wybrała model włoskiej kolekcji marki Ferragamo. Cena takich butów przekracza 3000 złotych! Czy to będzie hit na zimę w 2026 roku?

Dorota Szelągowska skradła uwagę w programie. Wszyscy patrzyli na jej stopy Aliaksandr Valodzin/East News

Dorota Szelągowska i Joanna Koroniewska opowiedziały o przyjaźni w „Dzień dobry TVN”

Na szczęście znalazło się miejsce na rozmowę o przyjaźni. Dorota Szelągowska i Joanna Koroniewska swoją bliską relację pielęgnują już od lat. Gwiazdy przyznały, że nie zawsze jest cukierkowo. Postanowiły jednak zawsze mówić sobie wprost o problemach i traktować się uczciwie. W dodatku panie nie uznają tematów tabu.

Myślę, że z Aśką jesteśmy mocne. Co zabawne, jak tutaj nas zapraszano, jakaś pani mi powiedziała, że podobno mamy razem podcast prowadzić. Proszę państwa, my z Aśką same sobie nie dajemy dojść do głosu, a co dopiero jakby była trzecia osoba, którą byśmy miały mieć tam. My mówimy wprost rzeczy powiedziała Dorota Szelągowska.

