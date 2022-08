Doda zamieszkała w willi za 4 miliony złotych! Siłownia i zalesiony ogród to nie wszystko

Tak wygląda dom, do którego wprowadziła się Doda na czas programu "Doda. 12 kroków do miłości". Wnętrza robią wrażenie i są warte krocie.

Na czas realizacji "Doda. 12 kroków do miłości", Doda przeniosła się do luksusowej willi pod Warszawą. To właśnie tam spędziła tygodnie, podczas których towarzyszyły jej kamery. Doda brała czynny udział w wyborze lokum, którym spędziła ten czas, a willa, na którą się zdecydowała warta jest fortunę! Ceny tego typu nieruchomości mogą osiągać wartość ok. czterech milionów złotych. Jak wyglądają wnętrza? Dom robi wrażenie już z zewnątrz. Gigantyczne okna, zalesiony teren... Marzenie! A środek? Zobaczcie sami.

"Doda. 12 kroków do miłości". Tak wygląda dom Dody za 4 miliony złotych

"Doda. 12 kroków do miłości' rusza już w sobotę 3. września o godzinie 20:00 w Polsacie. W reality show Doda będzie starała się zrozumieć, dlaczego do tej pory nie udało jej się znaleźć prawdziwej miłości. Przy pomocy psychologa Leszka Mellibrudy będzie starała się zrozumieć, jakie błędy popełniała w poprzednich związkach. To on wybierze dla niej 12. kandydatów, z którymi spotka się na randki. Czy program da Dodzie nadzieję na nową miłość? Tego dowiemy się już wkrótce, tymczasem przedstawiamy wam willę, której Doda zamieszkała na czas kręcenia "Doda. 12 kroków do miłości".

Mat. prasowe

Doda zamieszkała w przestronnej i nowoczesnej willi pod Warszawą. Ceny tego typu nieruchomości oscylują wokół czterech milionów złotych. Willa posiada zadrzewiony ogród, idealny dla Dody, która kocha naturę. Na zewnątrz znajduje się mnóstwo zieleni oraz miejsca do kultywowania zdrowego stylu życia, którego artystka jest idealną wizytówką. Willa wyposażona jest również w siłownię. Producenci "Doda. 12 kroków do miłości" starali się znaleźć Dodzie miejsce, w którym znajdzie wyciszenie i będzie mogła się skupić na znalezieniu partnera, co jest jednym z celów programu.

Mat. prasowe

Doda brała czynny udział w doborze willi, w której przyszło jej zamieszkać na czas kręcenia reality show. Przedstawiono jej kilka lokalizacji. Przestrony dom z gigantycznymi oknami i zalesiony teren wokół skradł jej serce. Będzie mogła tak oddawać się swojej sportowej pasji. Internauci nie mają wątpliwości, że Doda ma formę życia. Doda chętnie eksponuje swoją szczupłą sylwetkę na zdjęciach paparazzi, które co rusz pojawiają się w sieci.

Mat. prasowe

We wnętrzach willi Dody z "Doda. 12 kroków do miłości" króluje drewno. Willa urządzona jest w nowoczesnym i designerskim stylu. Pomieszczenia są przestrzenne i dekorowane w minimalistycznym stylu. Nie brakuje geometrycznych rozwiązań. W sercu jadalni znajduje się masywny drewniany stół oraz wyspa. Dom cechuje się otwartymi przestrzeniami. Część jadalniana łączy się z salonem.

Mat. prasowe

Chociaż Doda na czas "Doda. 12 kroków do miłości" zdecydowała się przeprowadzić do obcych sobie wnętrz, zadbała o swój komfort:

Doda nie zabrała ze sobą z domu żadnych mebli – chodziło o to, żeby jak najbardziej odciąć się od codziennego życia. Wzięła tylko ulubione obrazy i kamienie, co pomogło jej poczuć się komfortowo w nowych warunkach - podkreśla osoba z produkcji

Mat. prasowe

Na ścianach willi Dody za 4 miliony zawisły masywne obrazy przedstawiające wokalistkę. Doda zabrała ze sobą również inne ozdoby, które pozwoliły jej w nowej lokalizacji poczuć się jak w domu. Na uwagę zasługuje również przestronna sypialnia urządzona w nowoczesnym stylu, której klimatu dodaje nie tylko mini biblioteczka czy miejsce do pracy ale również duże okno z widokiem na zalesiony ogród.

Mat. prasowe

Wszystkie wnętrza willi Dody urządzone są w drewnie. W łazience uwagę zwraca nie tylko designerska ściana ale również wolnostojąca wanna i duże lustro, które pogłębia wrażenie przestrzenności pomieszczenia.

Mat. prasowe

Przez najbliższe tygodnie to właśnie życie Dody w tym domu będą mogli obserwować widzowie "Doda. 12 kroków do miłości". Wokalistka będzie starała się dać szansę miłości i spotka się na ranki z 12. kandydatami, których wybierze dla niej psycholog. W wyborach pomogą jej przyjaciele. Widzowie będą przy okazji mieli okazję zobaczyć, jak wygląda codzienność Dody nie tylko ta zawodowa ale również prywatna, rodzinna i rozrywkowa. Niedawno Doda w szczerym wywiadzie z "Party" przyznała: "Nie jestem już rozwrzeszczaną, nastoletnią Dodą". Jesteście ciekawi, jaka jest na co dzień? Przy okazji: czy zamieszkalibyście w takiej willi?

Mat. prasowe

Mat. prasowe

Mat. prasowe

Mat. prasowe

Mat. prasowe

Mat. prasowe

Mat. prasowe

Mat. prasowe