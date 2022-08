Doda o intymnych momentach w swoim reality show: "Nie dowierzałam, że tak się zachowuję"

"Doda. 12 kroków do miłości" obnaży prawdziwą Dodę. "Uznałam, że muszę ze swojej nieudolności w randkowaniu zrobić atut".

Doda w szczerym wywiadzie z "Party" opowiedziała o kulisach swojego programu. "Doda. 12 kroków do miłości" pomoże wokalistce zrozumieć, dlaczego do tej pory nie udało jej się odnaleźć trwałego szczęścia w związku. Chociaż w programie nie mogła decydować z kim wybierze się na randki, nie oznacza, że nie postawiła pewnych warunków, które kandydaci musieli spełniać. Jakie były? Przy okazji zdradziła co nieco o najbardziej intymnych momentach w programie:

Wielokrotnie byłam w szoku - przyznaje w "Party".

Poznajcie szczegóły.

Doda o intymnych momentach w "Doda. 12 kroków do miłości"

Doda zaskoczyła wszystkich faktem, że weźmie udział w randkowym formacie. Podkreśla jednak, że nie będzie szukała męża w telewizji a "Doda. 12 kroków do miłości" nie jest programem matrymonialnym, a "innowacyjnym psychologicznym eksperymentem, w którym chodzi o poznanie siebie poprzez randki pod okiem psychologa". W zwiastunie "Doda. 12 kroków do miłości" były łzy i gorzkie słowa o byłych. Doda zapowiedziała, że widzowie zobaczą nie tylko momenty randkowe ale również jej życie rodzinne, koncertowe a także, co robi w czasie wolnym.

Wszyscy jednak chcą wiedzieć, czy eksperyment polegający na randkowaniu powiódł się i Doda znalazła kogoś z kim spróbuje stworzyć coś więcej. Doda w nowym wywiadzie dla "Party" zdradziła nieco szczegółów dotyczących randkowania z nieznajomymi, których poznała w programie "Doda. 12 kroków do miłości". Wokalistka podkreśla, że mimo swojego mocnego i seksownego wizerunku medialnego, na randkach nie potrafi z niego korzystać. To właśnie seria nieudanych spotkań była inspiracją do pomysłu na reality show:

Koncepcja programu ostatecznie spięła się w mojej głowie po wakacjach w Grecji, kiedy moja przyjaciółka, która na siłę wyciągała mnie wtedy na spontaniczne randki w czwórkę, powiedziała: „Doda! Ty musisz sama siebie zobaczyć z boku, jak ty się zachowujesz! Gdyby ktoś to nagrywał, filmik pobiłby rekord oglądalności”. Mam do siebie duży dystans, więc uznałam, że muszę ze swojej nieudolności w randkowaniu zrobić atut, a może i lekcję, dla siebie i innych - powiedziała Doda w rozmowie z "Party".

Komu jak komu, ale Dodzie nie brakuje odwagi, nawet jeżeli ma wystawić na próbę jedną ze swoich słabszych stron. Przeczytajcie fragment nowego wywiadu Dody, który znajdziecie w najnowszym numerze "Party", który właśnie trafił do sprzedaży:

Obejrzymy cię podczas 12 randek. Mężczyźni zostali wybrani przez producenta w castingu według twoich preferencji. Zdradzisz je?

Lubię inne cechy w mężczyznach niż większość kobiet, ale ten show w końcu miał być eksperymentem na żywym organizmie. Chodziło o to, abym spotykała się z mężczyznami, których normalnie bym nie wybrała – moje poprzednie wybory kończyły się przecież fiaskiem. Jaki byłby sens powielania błędnych schematów? Dlatego podałam minimalne preferencje: trzy cechy fizyczne – żebym miała do tego mężczyzny pociąg – i trzy warunki, powiedzmy, „życiowe”, żeby nasza potencjalna relacja miała realnie szansę w przyszłości. Jakie? Dowiecie się już we wrześniu.

Wiedziałaś, z kim się spotkasz, czy to były randki w ciemno?

Nie miałam zielonego pojęcia, dowiadywałam się dopiero na randce.

Po każdej randce rozmawiasz z psychologiem. Zapowiadałaś, że chcesz dzięki temu zrozumieć mechanizmy swoich „złych wyborów”. Udało się?

Chodziło o wychodzenie ze strefy komfortu, pokonywanie przyzwyczajeń i utartych schematów. Posługiwanie się innym kluczem. Program dał mi przede wszystkim możliwość zobaczenia siebie z boku podczas tak intymnych chwil. To było niesamowite! Wielokrotnie byłam w szoku, wielokrotnie nie dowierzałam, że naprawdę tak się zachowuję. Jakie lekcje wyciągnęłam z tych spotkań? Przekonasz się sama, gdy obejrzysz show do końca. Nie chcę ci zepsuć niespodzianki.

Finał eksperymentu poznamy dopiero w listopadzie. Aby utrzymać nas w niepewności, będziesz żyła jak singielka?

Dokładnie tak. Żyję normalnie. Mam w planach nagranie gorącego teledysku z przystojnym aktorem, modelem, spotkania z ludźmi, również płci męskiej (śmiech).

Całą rozmowę z Dodą o "Doda. 12 kroków do miłości", jej traumach związanych z ostatnim małżeństwem oraz nadziejami na przyszłość znajdziecie w najnowszym numerze "Party".

