Dawid Kwiatkowski i Michał Szpak pojawią się razem w świątecznym wydaniu teleturnieju "Familiada" w TVP 2! Odcinek z jurorami "The Voice..." zobaczymy najprawdopodobniej w drugi dzień świąt! Poznajcie szczegóły.

W świątecznych odcinkach "Familiady" najczęściej pojawiają się drużyny, złożone z gwiazd. W tym roku jedną z nich będzie skład programów "The Voice of Poland" oraz "The Voice Kids" - wśród nich m.in. Dawid Kwiatkowski, Michał Szpak oraz Marta Gałuszewska, zwyciężczyni ostatniej edycji programu "The Voice of Poland". Jak wypadną? Tego jeszcze nie wiemy, ale na pewno w finale do boju o główną nagrodę stanie Dawid Kwiatkowski. Czy wygra?

O tym przekonamy się już wkrótce. Warto przypomnieć, że wygrana zostanie przekazana oczywiście na cele charytatywne!

Gwiazdy "The Voice..." w "Familiadzie"!