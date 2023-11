Już nie Waldemar wywołuje największe kontrowersje w 10. edycji "Rolnik szuka żony", ale Dariusz! Erotyczne żarciki uczestnika randkowego programy TVP przykuły uwagę internautów, którzy piszą wprost:

Darek... Twoje teksty przejdą do historii piszą internauci.

Wydaje się, że Nikola puszcza mimo uszy żarty Darka, ale sama zauważyła, że "co za dużo to niezdrowo". Widocznie Dariusz nie przyjął tego do wiadomości i w kolejnym odcinku może być naprawdę gorąco!

Darek z "Rolnik szuka żony" pobił rekord nietaktu. Nicola ma dość?

W historii programu "Rolnik szuka żony" Dariusz nie jest pierwszym uczestnikiem, który pozwala sobie na erotyczne żarty, ale z pewnością najmłodszym. Kilka lat temu było głośno o Janie i Józefie, którzy podpadł widzom za sprawą dwuznacznych tekstów do swoich kandydatek. Wygląda na to, że Darek poszedł tą samą drogą i internauci już cytują jego słowa, przypominając pikantne żarciki:

'Bez cyckonosza się wybrałaś' - Chłopaku, no wygrałeś tym tekstem

Jakie miasto, taka Wenecja

Na pewno zapunktowałeś u teścia słowami: 'Środa dzień loda'

screen "Rolnik szuka żony"

Zachowanie Darka oburzyło fanów programu "Rolnik szuka żony", którzy mówią wprost, że rolnik nie ma taktu i wyczucia sytuacji. W zapowiedzi nowego odcinka widać zrezygnowana Nicolę. Czyżby tez już miała dosyć "żarcików" Dariusza? Kandydatka rolnika podczas spotkania z jego rodziną uprzedzała go, że mogą się one nie spodobać jej tacie.

Na początku wróżyłem tej parze udany związek, ale z każdą następną chwilą coś mi nie wyglada, aby tak się stało. Chłopak rzuca tekstami jak z kumplami pod budką z piwem. Kontaktu fizycznego zero. Nikola się do niego wdzięczy a on nawet nie chce jej złapać za rękę

Jak dla mnie ten chłopak za dużo o sobie myśli. Można się pośmiać, ale trzeba rozróżnić kiedy wypada, a kiedy nie a często brakuje mu taktu

Straszne zachowanie, pomimo tego, że są różne typy osobowości. Jakbym oglądała gimnazjalistę

Taki młody chłopak, a taki prostacki. To są żałosne teksty, a nie romantyczne. Słuchałam tego z zażenowaniem

Sądzicie, że Darek faktycznie przesadził i powinien z większym wyczuciem sypać żartami?

screen "Rolnik szuka żony"

