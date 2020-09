"Rolnik szuka żony 7": Śmiałe gesty Józefa oraz dylematy przystojnego Maćka! Kogo zaprosili do swoich domów?

Za nami kolejny odcinek siódmej edycji "Rolnik szuka żony". Tym razem uczestnicy show musieli do swoich gospodarstw zaprosić po trzech kandydatów. Które panie podbiły serca przystojnego Maćka i najstarszego wśród rolników Józefa? Zobaczcie!

Maciek był bardzo zadowolony ze swojego wyboru - każda z kandydatek podobała mu się i miał sporą trudność, by odrzucić część z nich. Do domu mógł zaprosić jedynie trzy - a są to: Ilona, Ewelina i Monika. Wydaje się, że najbardziej iskrzy między nim a Moniką, która już na samym początku odcinka była pewna, że rolnik jej nie odrzuci.

Zdziwiłabym się, gdybym dostała kwiatka na tym etapie - powiedziała szczerze.

Podczas zabawy wymyślonej przez Maćka nie wypadła jednak najlepiej. To jednak nie wpłynęło na jego wybór!

Co u Józefa? Najstarszy uczestnik "Rolnik szuka żony" był najbardziej szczery, ale i śmiały w stosunku do swoich wybranek. Na początku wybrał cztery kandydatki: Grażynę, Marię, Apolonię i Ewę, ostatecznie odrzucił... Marię!

Józef w trakcie gry w bule pozwolił sobie na śmiałe gesty w stosunku do wszystkich kandydatek - dotykał je, przytulał, ściskał, zaglądał w dekolt. Panie bawiły się jednak fantastycznie.

Ewa, kandydatka Józefa, stwierdziła, że między nim a rolnikiem jest chemia! Ten miał jej za złe, że jest trochę zamknięta i wstydliwa.

Któremu z nich kibicujecie najbardziej?