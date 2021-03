"Dance dance dance": Roxie Węgiel „panicznie boi się” Agustina Egurroli? Juror stał się postrachem edycji!

Agustin Egurrola jest zdecydowanie najbardziej wymagającym jurorem tej edycji „Dance Dance Dance”, co pokazał już od pierwszego odcinka. Media już nazywają go postrachem tancerzy. Według informatora portalu Pudelek.pl, jedna z największych gwiazd tej edycji Roksana Węgiel wręcz panicznie boi się jurora. Dlaczego?

Roksana Węgiel „panicznie boi się” Agustina Egurroli

Roksana Węgiel występuje w trwającej właśnie edycji „Dance Dance Dance” w parze ze swoją przyjaciółką, Oliwką. Nasza zwyciężczyni dziecięcej Eurowizji prezentuje się w tanecznym show TVP świetnie, przynajmniej zdaniem widzów. Mocno krytyczny w stosunku do młodej gwiazdy jest za to jeden z jurorów - choreograf i tancerz Agustin Egurrola. Już w pierwszym odcinku show swoimi opiniami doprowadził Roxy do łez, co zarejestrowały kamery TVP.

To wykonanie było nudne i szkolne - stwierdził w końcu. - Wszystko było płaskie. A to człapanie pod ścianą zabiło to, co było na początku - mówił juror.

Zdaniem informatora portalu Pudelek, wszyscy uczestnicy ostatniej edycji show boją się Egurroli. A ten stara się systematycznie monitorować postępy przy pracy nad przygotowywanymi na kolejny odcinek układami tanecznymi.

Wciąż wytyka błędy, jest bardzo surowy i wymagający - również poza wizją - mówi informator portalu. - Roksana z przyjaciółką panicznie boją się Agustina, a kiedy wchodzi na salę prób, spuszczają smutno wzrok.

Według portalu, szczególnie źle znosi próby Oliwia.

Boi się wyjść na scenę po ostatnim występie. Myślała, że dobrze zatańczyła, tymczasem, po wielu ciepłych słowach od jury, otrzymała bardzo surową i niesprawiedliwą punktację - Pudelek cytuje informatora.

Jak będzie w kolejnym odcinku? Czy Agustin Egurrola spuści trochę z tonu? Tym razem uczestnicy mają trochę więcej czasu na przygotowania - w związku z ważnym świętem kościelnym - Wielkim Piątkiem - w ten piątek show nie będzie emitowane.

