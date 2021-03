Agustin Egurrola nie odpuści uczestnikom "Dance Dance Dance" do końca! Będzie dla nich jeszcze ostrzejszy? 

Pierwszy odcinek trzeciej edycji „Dance Dance Dance” pokazał, że dla uczestników programu równie trudne jak nauka choreografii są... oceny Agustina Egurroli. Nowy juror był bardzo krytyczny i wychwytywał ich najmniejsze potknięcia. A największe emocje wzbudziła jego ocena występu Roksany Węgiel. Choć taniec wokalistki podobał się jurorkom: Idzie Nowakowskiej i Joannie Jędrzejczyk, Egurrola dał tylko cztery punkty.

- To wykonanie było nudne i szkolne - ocenił Egurrola.

- Wszystko było płaskie. A to człapanie pod ścianą zabiło to, co było na początku - powiedział rozczarowany.