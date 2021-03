"Dance Dance Dance": Agustin Egurrola doprowadził Roxie Węgiel do łez! "Nudne i szkolne"

W premierowym odcinku "Dance Dance Dance" nie brakowało emocji. Roksana Węgiel, która w parze z koleżanką za pierwszy taniec zebrała najlepsze noty, po występie solowym spotkała się z dość mocną krytyką jednego z jurorów - Agustina Egurroli. Czy zasłużoną? Dla młodziutkiej wokalistki było to chyba dużym przeżyciem, bo występ w show TVP skończył się łzami.

Roksana Węgiel, tańcząc w parze z koleżanką Oliwką Górniak, za pierwszy układ taneczny do piosenki „Intoxicated” zdobyła nawet jedną dziesiątkę! Wokalistka podeszła do udziału w show bardzo poważnie. Jak mówił już podczas prób choreograf Artur Golec, na początku była jak galaretka, ale podczas ćwiczeń zrobiły wraz z Oliwią zrobiły ogromny postęp.

Było to widać na scenie. W żywiołowym wspólnym programie pokazały naprawdę świetny show!

Szacunek za twoją pokorę i energię - Joanna Jędrzejczyk była zachwycona. Jak mówiła, miała „ciary” podczas występu. - Energia, energia i jeszcze raz energia - emocjonowała się zawodniczka mieszanych sztuk walki. I dała dziewczynom pierwszą w programie 10!

Agustin Egurrola również był pod wrażeniem.

Miał jednak kilka uwag, jak choćby to, że dziewczyny nie były zgrane. Ostatecznie otrzymały 23.5 punkta, najwięcej w pierwszej serii.

Przy serii drugiej, po przerwie nie było już tak dobrze. Roksana tym razem zatańczyła solo. Zarówna Ida Nowakowska, jak i Joanna Jędrzejrzyk, były jednak pod wrażeniem. Za to Agustin Egurrola kręcił nosem:

I choć koleżanki z jury próbowały go uciszyć, stwierdził krótko: - Teraz ja mówię.

To wykonanie było nudne i szkolne - stwierdził w końcu. - Wsystko było płaskie. A to człapanie pod ścianą zabiło to, co było na początku - krytykował.