TVP nie pokaże tęczowego makijażu w którym zatańczyła Roksana Węgiel. Portal pudelek.pl dotarł do informacji z których wynika, że w odcinku "Dance Dance Dance", który zostanie wyemitowany w sobotę 8 maja, Roksana Węgiel zatańczy do wielkiego hitu Sii. Występ Roxie został już nagrany, ale teraz okazuje się, że władze TVP zdecydowały o zamazaniu tęczowego makijażu, w którym zaprezentowała się młoda gwiazda. Jak komentuje to stacja?

Oświadczenie stacji TVP

Piosenka Sii "The Greatest" została nagrana po zamachu na gejowski klub w Orlando. Jedna z dziewczyn, która występuje w teledysku ma namalowane na twarzy kolorowe paski, które przypominają tęczę. Podobną tęczę miała na twarzy Roksana Węgiel która nagrała już swój występ do kolejnego odcinka "Dance Dance Dance". Portal pudelek.pl donosi jednak, że widzowie nie zobaczą kolorowego makijażu młodej gwiazdy, który zostanie albo całkowicie usunięty, albo zostaną usunięte kolory. Jak komentuje to TVP?

Program "Dance Dance Dance" jest audycją o charakterze wyłącznie rozrywkowym, pozbawioną symboli, które mogą kojarzyć się z jakąkolwiek ideologią. Przedstawiciele TVP oraz firmy Rochstar - producenta wykonawczego - uznali, że stylizacja Roksany mogłaby wywołać niepotrzebną dla nieletniej osoby burzę medialną- pudelek.pl cytuje komentarz TVP.

Do sprawy odniosła się również firma produkująca "Dance Dance Dance".

Rochstar, jako producent programu "Dance Dance Dance", stoi na stanowisku, że nie można włączać nieletnich wykonawców programu rozrywkowego w jakikolwiek spór światopoglądowy - czytamy w piśmie przesłanym do naszej redakcji przez Alicję Czarnecką-Suls, dyrektor zarządzającą firmy. Dlatego Rochstar uznał pomysł zmiany kolorów na twarzy wykonawczyni Roksany, które mogłyby wywołać niepotrzebną dla nieletniej osoby burzę medialną, za uzasadniony. Program "Dance Dance Dance" jest programem rozrywkowym, którego istotą jest działalność artystyczna i twórcza, a TVP jako zleceniodawca ma prawo do nadzoru produkcyjnego i udzielania wskazówek kolaudacyjnych w trakcie realizacji programu - informuje Rochstar.

