Roxie Węgiel i Oliwia Górniak już w najbliższym odcinku "Dance Dance Dance" powalczą o miejsce w wielkim finale. Udział w programie i ciągle rosnąca popularność nastolatki to ogromne wyzwanie nie tylko dla samej Roxie ale również dla całej jej rodziny:

Tak naprawdę mama poświęciła swoje życie, żebym mogła robić to, co robię. Tata również o mnie zawsze dbał. Takie wsparcie jest najlepsze i na maksa to doceniam - wyznała Roksana Węgiel.