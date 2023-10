Roksana Węgiel udało się wywalczyć półfinał w "Dance Dance Dance". Zmagania jej i Oliwii Górniak nie poszły na marne. Czy dziewczynom uda się dotrzeć do finału? Tego dowiemy się dopiero w sobotni wieczór, jednak jedno jest pewne - treningi na salach tanecznych pozwoliły Roxie odkryć nowe talenty! Nastolatka przyznała, że taniec dał jej mnóstwo pewności siebie i odkryła swoją kobiecość:

Roksana w rozmowie z Party.pl przyznała, że szczególnie przełomowym momentem dla niej był taniec w butach na obcasie. To była jej pierwsza styczność z tego typu obuwiem:

To było dość przełomowe, tańczyłyśmy salsę. Zawsze marzyłam, żeby zatańczyć na takich butach. Zauważyłam, że telewizja bardzo ujmuje tej trudności, no tak powinno być ale ta "Conga" była dla nas wielkim wyzwaniem. Nie było łatwo przystosować się do tych latinek.