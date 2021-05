"Dance Dance Dance": finał coraz bliżej. Marta Paszkin przyznała, komu kibicuje!

"Dance Dance Dance" coraz bardziej elektryzuje widzów. Jest coraz bliżej finału i zostały tylko trzy pary. Niestety, ulubieńcy widzów, Marta Paszkin i Paweł Bodzianny odpadli w poprzednim tygodniu. Jednak, jak przyznaje para, są bardzo wdzięczni za to doświadczenie, dzięki któremu mogli przetestować swój związek, w końcu spędzali ze sobą niemal 24 godziny na dobę! Teraz gdy nie uczestniczą już w rywalizacji, mogą przyznać, komu kibicują.

Marta Paszkin podczas występów w programie dała się poznać jako bardzo otwarta i pozytywna osoba. Wszelka krytyka jurorów nie odebrała jej pewności siebie i radości z występów. Para może nie radziła sobie najlepiej pod względem technicznym, ale potrafili skraść całe show dzięki swojemu urokowi. Ich ostatni występ Agustin Egurrola skomentował zaskakująco:

Błędów było co niemiara- ocenił Agustin Egurrola. Tańczyć może każdy, lepiej lub gorzej. Z drugiej strony to było przekonujące... Jestem pod ogromnym wrażeniem, co się z wami w programie dzieje, jesteście sobą od początku do końca.