"Dance Dance Dance": najpierw Roxie, teraz Oliwa.  Słowa Agustina Egurroli doprowadziły kolejną uczestniczkę do łez

Za nami kolejny odcinek "Dance Dance Dance"! Do tej pory taneczne show było emitowane w piątkowe wieczory, jednak od poprzedniego odcinka stacja TVP podjęła szokujące widzów zmiany w ramówce, a widzowie tanecznego show mogą teraz podziwiać zmagania swoich ulubieńców w sobotę o godzinie 20:00. Dziś na parkiecie wystąpili: Roksana Węgiel i Oliwia Górniak, Stanisław Karpiel-Bułecka i Anna Matysiak, oraz Damian Kordas i Ola Nowak.

W pierwszej kolejności na scenie wystąpili Damian Kordas i Ola Nowak. Jak poradzili sobie na parkiecie? Choć surowy Agustin Egurrola na początku swojej oceny ostro skomentował brak synchronów w tańcu Damiana i Oli, później wyjątkowo ciepło ich skomplementował.

Uważam, że to najlepszy wasz duet do tej pory - przyznał Agustin Egurrola. Jak myślę o tym duecie to widzę podwójną siłę i intencję - dodała Ida Nowakowska. Nie widzę dwóch ogniw [...] Wasze wykonanie było dla mnie estradą, która mnie wciągnęła w tę historię - dodała.

Para uzyskała 27,5 punktów.

Druga para to Stanisław Karpiel-Bułecka i Anna Matysiak. Artyści zatańczyli do utworu "Push Back" autorstwa Ne-Yo, Bebe Rexha, Stefflon Don. Jak się okazało, treningi dance hallu wcale nie należały do najłatwiejszych.

Pierwszy raz nie widać progresu - oceniał swoje przygotowania do występu Karpiel-Bułecka.

A jak zaprezentowali się na scenie?

Super energia. Staszek rozwijasz się tanecznie to już nie jest takie kartonowe [...] To jest fajne, fajnie się gibiesz. Ania wyglądasz jak JLo - przyznała Joanna Jędrzejczyk. Ja myślę, że o takie występy walczyliśmy! Program się rozwija, wy się rozwijacie. Myślę, że to najlepszy duet wasz. Staszek, jak zaczynałeś byłeś jak taki suchy podkład kolejowy [...] synchrony były od początku do końca, jestem zaskoczony - dodał Agustin Egurrola.

Para otrzymała 25 punktów.

Kolejny duet to Roksana Węgiel i Oliwia Górniak. Dziewczyny zatańczyły do piosenki "Revolution" z kultowego tanecznego filmu "Step Up 4". Niestety podczas ich treningów wydarzył się poważny wypadek. Oliwia uderzyła się drewnianą pałką w oko.

Miałam przed oczami najczarniejsze scenariusze. To było szokujące i paraliżujące dla wszystkich - mówiła Roksana Węgiel.

Na szczęście dzięki szybkiej interwencji ratownika medycznego Oliwii udało się wystąpić w konkurencji.

Co tam się działo!!! Dobrze, że przeżyłyście. To jest taka choreografia typu "nie ma przebacz", "nie ma litości dla ciała tancerza" [...] Słyszysz pierwszą nutę muzyki i lecisz jak maszyna [...] Trudna choreografia, myślę, że zaatakowałyście i to było czuć od początku, że tu była ta siła, i miałyście trudność, że tancerze wokół was byli wyjątkowo silni - mówiła Ida. Fajne jest to, że pomimo ciężkiej choreografii, tak dużo kroków, dotarłyście do końca - dodała Joanna.

A jak ich występ ocenił Agustin Egurrola?

Energetycznie to było bardzo trudne do wytrzymania i udało się to bardzo częściowo - mówił juror. Jak mówicie "ganguski", to musicie do końca to wytrzymać. Serduszko chciało, ale kończyny jeszcze więcej potrzebują - dodał.

Dziewczyny otrzymały 24,5 punktów.

Później przyszedł czas na występy solowe. Jako pierwszy zatańczył Damian Kordas.

Mi się bardzo podobało, to co zrobiłeś. Było ciebie widać, bo byłeś bardzo dynamiczny w swojej mimice, a w tańcu byłeś taki, jak powinieneś - przyznała Ida Nowakowska. Wreszcie zobaczyliśmy Damiana, który nie jest tylko w tym konkursie, ale Damiana, który tańczy sam dla siebie - dodała. Wiedziałem, że to jest bardzo trudne zadanie i jestem w szoku , że tak dobrze to zatańczyłeś. Nie sądziłem, że będzie aż tak dobrze, miło się tak zaskoczyć - dodał Agustin Egurrola.

Damian za swój solowy taniec otrzymał 27 punktów.

Kolejna wystąpiła Ania Matysiak. Artystka, od dawna marząca o zatańczeniu do utworu Beyonce, wreszcie otrzymała choreografię do długo oczekiwanej piosenki królowej popu - "Partition".

Bardzo mi się podobał występ. Bardzo fajna świadomość, jaki efekt chcesz wywołać - przyznał Egurrola. Jak patrzyłam na to, to było wszystko bardzo fajne, był błysk, był seksapil, aczkolwiek to było dla mnie prawidłowe, a Beyonce nie jest prawidłowa, ona jest kotem [...] Beyonce nie jest wulgarna, ty raz błyszczysz aż nic nie widzimy, bo błysk jest tak mocny, a raz nie chcesz nam czegoś pokazać. To jest ciekawe, tak psychologicznie - podkreśliła Ida. Mi się bardzo to podobało - dodała.

Ania otrzymała 26 punktów.

Kolejna wystąpiła Oliwia, która zatańczyła do przeboju Ariany Grande - "Problem". Dziewczyna tak zestresowała się podczas treningów, że nie mogła powstrzymać łez.

Ciągle nie widzą tej wiary w tobie, że ty masz szanse wygrać ten program, mówił na treningu Oliwii Agustin Egurrola.

Okazało się, że te mocne słowa zachęciły Oliwię, do jeszcze cięższej pracy

Oliwka naprawdę błyszczysz, zobaczyłam inna osobę [...] Super wyglądasz, super wykonanie - oceniła jej taniec Joanna Jędrzejczyk. Już jest coraz mniej błędów i jeśli zamierzasz zostać tancerką, zrobiłaś duży krok do tego było widać, że jesteś pewna od początku do końca choreografii [...] jedyna rzecz to nogi, nad którymi musimy pracować - podsumował Egurrola. Ale musze powiedzieć, ogromny progres - dodał.

Oliwia otrzymała 26 punktów.

Kolejna wystąpiła Ola Nowak. Influencerka zatańczyła do układu z teledysku do piosenki "Womanizer" Britney Spears. Jej występ zrobił a Agustinie tak duże wrażenie, że nie tylko pokusił się o owacje na stojąco, a le przyznał pierwszą w historii 10.

Nie ma się do czego przyczepić - przyznał Egurrola. Świetnie techniczne, bardzo dobrze chodziłaś, poruszałaś się, jestem w szoku - dodał.

Ola otrzymała 30 punktów.

Kolejna solówka należała do Stanisława Karpiel-Bułecki.

Byłem na próbie i miałem czarny scenariusz przed oczami, ale wytańczyłeś wszystko - zaczął Egurrola. To był twój taniec, było super - dodał.

Staszek otrzymał 24 punkty.

Następna zatańczyła Roxie. Podobnie do swojej tanecznej partnerki, ona również otrzymała choreografię do utworu Ariany Grande. Tym razem był to "Focus".

To jest ciekawy moment, gdzie się bardzo rozwijasz, chcesz stworzyć cos własnego i tu się wszystko kompletuje - podkreśliła Ida Nowakowska. Jeśli chodzi o taniec, bardzo precyzyjnie, widać, że bardzo pracowałaś nad tą choreografia [.. .] Dla mnie jesteś wspaniała i czuć ten perfekcjonizm na scenie - dodała. Widzę postęp, było poprawnie, ale nogi są za słabe. Dygoczesz, przez co widać tą niepewność, widać choreografia była a za trudna [...] ale żebym nie wyszedł na buda dałbym ocenę kanapki. Dobrze, coś tam źle, dobrze - podsumował Agustin.

Roxie otrzymała 25 punktów.

Ku zaskoczeniu wszystkich w tym odcinku nie odpadła żadna para. Już za tydzień po raz kolejny trzy pary zmierzą się w walce o wielki finał.

Damian Kordas i Ola Nowak zachwycili jurorów "Dance Dance Dance".

Staszek Karpiel-Bułecka i Ania Matysiak potrzymali wiele ciepłych słów od jurorów.

Roksana Węgiel i Oliwia Gróniak swoją ciężką pracą przeszły do kolejnego odcinka show.