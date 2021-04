"Dance Dance Dance": Kto odpadł z tanecznego show TVP? Finał zbliża się wielkimi krokami! 

Za nami kolejny odcinek "Dance Dance Dance"! Do tej pory taneczne show było emitowane w piątkowe wieczory, jednak kilka dni temu TVP poinfomowała o zmianach w ramówce, a widzowie zobaczyli nowy odcinek "Dance Dance Dance" w sobotę o godzinie 20:00. Dziś na parkiecie wystąpili: Roksana Węgiel i Oliwia Górniak, Stanisław Karpiel-Bułecka i Anna Matysiak, Paweł Bodzianny i Marta Paszkin z "Dance Dance Dance" oraz Damian Kordas i Ola Nowak.

Kto odpadł z "Dance Dance Dance"?

W pierwszej kolejności na scenie wystąpiły Roksana Węgiel i Oliwia Górniak. Jak poradziły sobie na parkiecie?

To już nie są dziewczynki, tylko latynoski- mówił Agustin Egurrola. Uważam, że występ naprawdę dobry.

Roksana i Oliwia otrzymały łącznie 22,5 pkt.

Druga para to Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony". Zakochani zatańczyli choreografię do piosenki "Push it" zespołu Salt 'N' Pepa.

Ja chyba będą rodzić do tego numeru- żartowała Ida Nowakowska. (...) Wciągacie w ten świat, to jest ciekawe. Wy macie taką energię, która odciąga od tych niedoskonałości- dodała.

Błędów było co niemiara- ocenił Agustin Egurrola. Tańczyć może każdy, lepiej lub gorzej. Z drugiej strony to było przekonujące... Jestem pod ogromnym wrażeniem, co się z wami w programie dzieje, jesteście sobą od początku do końca.

Jury oceniło ich na 22 pkt.

Kolejna para to Ola i Damian. Duet zatańczył do pięknej piosenki z filmu "Piękna i bestia".

Dzisiaj bajkowo nie było- oceniła Joanna Jędrzejczyk. Słuchajcie, ode mnie dzisiaj 6.

Mi się podobało to, co stworzyliście na tej scenie- mówiła Ida Nowakowska. To jest mój świat, jeżeli chodzi o styl tańca dlatego widzę więcej błędów- dodała.

Ola i Damian zdobyli 18 pkt.

Kolejny duet to Stanisław i Ania. Jak sobie poradzili?

Ja nadal czuję dreszczyk na plecach- mówiła Joanna Jędrzejczyk. Jak dla mnie mocne 8.

Rzeczywiście często były te momenty, że ja bym nie chciała zobaczyć tych błedów- oceniła Ida Nowakowska. Dla mnie było za dużo dwóch odmiennych historii, zamiast jednej.

Ania i Stanisław otrzymali za duet 21 pkt.

Solowe występy rozpoczął Paweł z "Rolnik szuka żony".

Jesteś fajnym poczciwym facetem, który ma odwagę. Widziałem walkę na scenie- mówił Agustin. Była fajna i barwna choreografia, a ty cały czas byłeś na jednej emocji, to było dla mnie najtrudniejsze- dodał.

Wykonałeś tą choreografię prawidłowo- oceniła Ida Nowakowska, która nie ukrywała, że nie rozumie tak niskiej oceny Agustina. Ode mnie 10! Tańcz tak dalej, bądź szczęśliwy. Jesteś dla mnie nadzieją.

Paweł za swój taniec otrzymał 22 pkt.

Drugi solowy taniec zaprezentowała Ola. Jak oceniło ją jury?

Ty jesteś dynamitem- mówiła Ida Nowakowska.

Znowu wyjdzie, że jestem najgorszym jurorem- mówił Agustin. Masz potencjał, żeby zostać tancerką. Poprzedni twój występ był o niebo lepszy. To jest 60 procent twoich możliwości, ale i tak masz fenomenalny talent i nie zmarnuj tego. Masz ogromny potencjał, ale czuję niedosyt.

Ola zdobyła 27,5 pkt.

A jak podczas solówki poradziła sobie Roksana Węgiel?

Mega, dajesz radę dziewczyno- oceniła Joanna Jędrzejczyk.

Ja jestem bardzo zadowolony z tego występu- komentował Agustin Egurrola. Jest bardzo dobra praca nóg (...) druga część była lepsza od pierwszej, pięknie wszystko wytańczone. No takiej Roxie to jeszcze nie widziałam.

Roxie zdobyła od jury 28,5 pkt.

Ostatnią solówkę zaprezentował Stanisław Karpiel-Bułecka.

Dobre wykonanie, dobra energia. Mocny występ- oceniła Joanna Jędrzejczyk.

Wszystko było strasznie mechanicznie odtańczone- krytycznie ocenił Agustin Egurrola. To był taki bieg przez przeszkody- dodał.

Staszek zdobył 17 pkt.

Niestety, dziś z programem musieli pożegnać się Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony".

To była wspaniała przygoda, dziękujemy wam- mówiła Marta.

Zobacz także: Anna Matysiak to czarny koń 3. edycji "Dance dance dance"? Fani nie mają wątpliwości! "Ania poprostu rozwaliła system, weszła w postać Michaela Jacksona"

Jako pierwsze w dzisiejszym odcinku zatańczyły Roksana Węgiel i Oliwia Górniak.

Natasza Młudzik / Waldemar Kompała / TVP

Druga para na parkiecie to Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony".

Natasza Młudzik / Waldemar Kompała / TVP

Damian i Ola zatańczyli do piosenki z filmu "Piękna i bestia".

Natasza Młudzik / Waldemar Kompała / TVP

Ania i Stanisław za duet otrzymali od jury 21 pkt.