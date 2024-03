Dagmara Kaźmierska opublikowała na swoim instagramowym profilu nowy film. Tym sposobem podzieliła się radosnymi wieściami ze swoimi internetowymi fanami. Ci od razu ruszyli z licznymi gratulacjami. O co chodzi?

Nie da się ukryć, że w życiu Dagmary Kaźmierskiej dzieje się naprawdę sporo, a ta wyciska ze swojej kolorowej codzienności wszystkie możliwości! Kiedy stacja TTV ogłosiła, że kończy z nadawaniem uwielbianego formatu "Królowe życia", wszyscy przewidywali rychły koniec ery Królowej. Tymczasem ona się dopiero rozkręcała. Ta nawiązała owocną współpracę ze stacją Polsat, gdzie obecnie możemy oglądać Dagmarę Kaźmierską w "Tańcu z Gwiazdami". Na tym rewolucje w jej życiu zawodowym się nie kończą.

W sobotnie popołudnie Dagmara Kaźmierska postanowiła podzielić się z fanami świetnymi wiadomościami. Z tego względu opublikowała nagranie, na którym pochwaliła się... własną linią kosmetyków!

Już są! Linia produktów QUEEN D! Balsam i krem do rąk o pięknym i długotrwałym zapachu. Kojąco-nawilżające mleczko do demakijażu i cudowny ultranawilżający tonik do twarzy , oraz oliwka do skórek i paznokci. Serdecznie zapraszam na stronę

napisała.