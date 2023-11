Już w piątek ( 2 marca) rusza 8. edycja "Tańca z gwiazdami"! W show zobaczymy m.in. Renatę Kaczoruk czy kontrowersyjnego rapera Popka. Do jury dołączy Ola Jordan, która zastąpi Beatę Tyszkiewicz. Najwięcej emocji przed pierwszym odcinkiem budzi jednak Renata Kaczoruk, która zatańczy w parze z nowym tancerzem - Michałem Jeziorowskim. Czy partner modelki, Kuba Wojewódzki jest zazdrosny o ukochaną, która całe dnie spędza z innym mężczyzną? Co o znajomości z Renatą mówi sam tancerz? Zobaczcie, co w rozmowie z Party.pl zdradziła para Kaczoruk-Jeziorowski!

Będziecie kibicować parze Renata Kaczoruk i Michał Jeziorowski?