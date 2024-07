Hubert Urbański jest agentem? Odpowiedź na to pytanie poznamy już dziś wieczorem. Finał programu "Agent" rozwieje wszelkie wątpliwości. Kandydatów zostało już tylko trzech: Hubert Urbański, Tamara Gonzalez Perea oraz Antek Królikowski. Kto z nich wcielił się rolę tytułowego agenta? Niemal wszyscy uczestnicy programu zasiedli dziś na słynnej kanapie w "Dzień dobry TVN", by zdradzić, kogo typują na agenta. Ich przypuszczenia były jednoznaczne. Większość jako agenta wskazuje Huberta Urbańskiego. A co on sam na to?

Hubert, Tamara czy Antek - kto jest agentem?

Podejrzenia, że to właśnie Hubert Urbański jest agentem pojawiały się już od początku programu "Agent". Zamknięty w sobie, wycofany, piekielnie inteligentny i z wyuczoną w "Milionerach" umiejętnością zachowania zimnej krwi Hubert idealnie pasował do roli tytułowego agenta. W czasie trwania programu jednak w głowach widzów zaczęły rodzić jednak również inne typy. Mówiło się o Joannie Jabłczyńskiej, Monice Mrozowskiej, Dominice Tajner-Wiśniewskiej. One wszystkie jednak odpadły z programu. Fani coraz bardziej przekonywali się do tego, że agentem może być Hubert Urbański. W sieci zaczęli wyszukiwać dowody, potwierdzające ich tezę. Swoje podejrzenia na Huberta rzucił również prezenter DDTVN, Marcin Prokop. Dziś w porannym programie, Urbański sam skomentował, co sądzi o typowaniu jego na agenta.

Mam w sobie coś z agenta rzeczywiście - powiedział dziś rano Hubert Urbański.

W DDTVN nie pojawiło się dwoje pozostałych finalistów "Agenta". Anna Kalczyńska zaznaczyła, żeby nie doszukiwać się w tym podtekstów. Tamara i Antek podobno nie mogli pojawiać się dziś w porannym show. To celowa zmyłka, by skierować uwagę widzów na Huberta? A wieczorem okaże się, że agentem jest ktoś inny? Jak myślicie?

Hubert Urbański jest agentem?

Uczestnicy "Agenta" wyraźnie wskazują na agenta właśnie Huberta!

