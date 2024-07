Kuba Wojewódzki zaprosił prezydenta Andrzeja Dudę do swojego programu. Od początku jesiennej ramówki Kuba zachęcał prezydenta do udziału w jego talk-show. Kuba bardzo chciałby zadać prezydentowi kilka pytań na temat programu.

Prezydent, tak jak ja, ma własny program. Pomyślałem, że zaproszę go, żebyśmy mogli porozmawiać o własnych programach. Panie Andrzeju, zapraszam serdecznie. Pan wzywa do odbudowania wspólnoty. To jest świetne miejsce, bo trudno chyba dzisiaj znaleźć ludzi, którzy są dalej od siebie niż my - powiedział Kuba w swoim programie na początku września.