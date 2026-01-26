Fani programu „Rolnik szuka żony” z niepokojem obserwowali ostatnie tygodnie w mediach społecznościowych. Ania Cieślińska i Marcin Kobierecki, jedyna para, która przetrwała 11. edycję programu, niemal zniknęła z życia publicznego. Dodatkowo, ich ograniczona aktywność w mediach społecznościowych nasiliła plotki o możliwym kryzysie lub nawet rozstaniu. Teraz pokazali wspólne zdjęcia i wszystko ujawnili.

Co dalej ze związkiem Ani i Marcina z "Rolnik szuka żony"?

Po tygodniach spekulacji na temat relacji Ani i Marcina głos zabrała produkcja programu „Rolnik szuka żony”. Na oficjalnym profilu w mediach społecznościowych zamieszczono informację, która rozwiała wszelkie wątpliwości. Zgodnie z komunikatem, Ania i Marcin wzięli udział w Targach Sadownictwa i Warzywnictwa TSW w Kielcach.

Obecność pary na tym wydarzeniu jednoznacznie potwierdza, że związek Ani i Marcina wciąż trwa i ma się dobrze. Dla fanów jest to jasny sygnał, że nie ma mowy o rozstaniu czy kryzysie.

Ania i Marcin z "Rolnik szuka żony" podzielili się nowiną

Teraz Ania i Marcin zdecydowali się opublikować w mediach społecznościowych galerię zdjęć ze współnego weekendowego wyjazdu do Poznania. Tak para świętowała wyjątkową okazję, jaką były imieniny Marcina.

Nam się bardzo podobało, ja już dawno chciałam się wybrać do Poznania i nadążyła się super okazja, bo to było idealne miejsce, by świętować tam Marcina imieniny napisała w komentarzu Ania z 'Rolnika'

Internauci zachwyceni nowymi zdjęciami Ani i Marcina z "Rolnik szuka żony"

Pod galerią zdjęć Ani i Marcina pojawiło się mnóstwo komentarzy od zachwyconych internautów, którzy wspierają parę i życzą im dużo szczęścia na wspólnej drodze.

Bardzo fajnie się na Was patrzy

Wspaniale czas spędzacie

Piękna z Was para. Od początku Wam kibicuję

