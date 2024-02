Małżeństwo Oliwii i Łukasza nie trwało zbyt długo. Fani do dziś mają jednak nadzieję, że ta dwójka jeszcze się zejdzie, tym bardziej, że doczekali się synka! Ostatnio Oliwia starała się stanowczo rozwiać wszelkie wątpliwości, a teraz dała jasny sygnał, że odcina się od tego, co było.

Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" sprzedaje swoją suknię ślubną!

Oliwia i Łukasz wystąpili w 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i chociaż ich początki nie należały do najłatwiejszych, w finale zdecydowali się zostać ze sobą, a niedługo potem dowiedzieliśmy się, że spodziewają się dziecka! Niestety, sielanka szybko się skończyła i wyglądało na to, że rozstanie nastąpiło raczej w dość burzliwej atmosferze.

Oliwia Ciesiółka Instagram@modrafrelka

Od tamtej pory fani mają nadzieję, że para jeszcze do siebie wróci, jednak Oliwia ostatnio rozwiała wątpliwości w tym temacie, dając jasno do zrozumienia, że nie ma żadnych chęci na powrót do byłego męża. Teraz poinformowała o kolejnym kroku, jaki podjęła, by stanowczo odciąć się od przeszłości.

W urządzonej ostatnio sesji Q&A dostała pytanie, co zrobiła ze swoją suknią ślubną. Okazało się, że wystawiła ją na sprzedaż w popularnym serwisie za cenę zaledwie 900 zł!

Pasuje na rozmiar 36-38. Ja mam 170 cm wzrostu, miałam do niej obcas dziewięciocentymetrowy i prezentowała się jak na załączonym zdjęciu. Suknia ma cztery warstwy. Niestety podczas tańca uszkodziła się ostatnia warstwa tiulu, w mojej ocenie jest ona całkowicie do wymiany. Góra ma wszyte mikrokryształki, mieni się i jest wiązana z tyłu od środka - czytamy w ogłoszeniu.

Być może po oficjalnej informacji Oliwii uda się szybko sprzedać suknię.

