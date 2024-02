Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwalili się fanom swoim szczęściem. Jak się okazało, para przed kilkoma dniami świętowała swoją 5. rocznicę ślubu i z tej okazji postanowiła wybrać się w wyjątkową podróż. Radość z wyjazdu była podwójna, bo jeszcze chwilę wcześniej ich urlop wisiał na włosku ze względu na problemy zdrowotne Agnieszki. Na szczęście finalnie wszystko się udało i teraz zakochani postanowili pochwalić się swoją wyjątkową podróżą do Barcelony.

Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są razem już od 5 lat. Jak wiadomo, zakochani poznali się właśnie dzięki hitowemu programowi stacji TVN i od tamtej pory niezmiennie cieszą się ogromną popularnością i sympatią fanów. Dziś ich losy wielbiciele show mogą śledzić za pośrednictwem mediów społecznościowych. I właśnie w tym miejscu Agnieszka i Wojtek pochwalili się swoim wielkim szczęściem związanym z podróżą z okazji 5. rocznicy ślubu.

Udało się! To on dawał mi nadzieję, że polecimy

Udało się! To on dawał mi nadzieję, że polecimy

Zobacz także: Joanna Lazar ze "Ślubu" pochwaliła się swoim szczęściem. Fani ruszyli z gratulacjami

Radość Agnieszki i Wojtka z podróży była przeogromna, bo tak naprawdę do ostatniego dnia stała pod znakiem zapytania. Uczestniczka 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na kilka dni przed wylotem miała poważne problemy zdrowotne i musiała przejść pilny zabieg. Na szczęście lekarz dzień przed wyjazdem dał jej zielone światło do podróżowania i dzięki temu para mogła świętować swoją 5. rocznicę w Barcelonie.

To był super wyjazd! Dane nam było cudnie świętować naszą 5. rocznicę ślubu w programie. Świętować we troje. Kocham ich nad życie! Bo to całe moje życie!

- napisała Agnieszka w swoim nowym poście na Instagramie