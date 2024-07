1 z 6

Co się wydarzy w siódmym odcinku "Kocham Cię, Polsko"? Tym razem prowadzący – Maciej Musiał i Tomasz Kammel – zaprosili do swoich drużyn osoby o ogromnej wiedzy, przede wszystkim muzycznej. O zwycięstwo, razem z Maćkiem Musiałem, zawalczą dziennikarze radia RMF FM, a naprzeciwko nich stanie rodzina Cugowskich, która muzykę ma we krwi. Gościem specjalnym odcinka będzie zespół Kombi, który wykonana jeden ze swoich przebojów.

Emisja odcinka już w najbliższą sobotę o 20.05 na antenie TVP2. Będziecie oglądać "Kocham Cię, Polsko"?

Zobacz: Joanna Moro i Jerzy Janowicz nagrali "Kocham Cię, Polsko" i poszli razem na kolację. Jerzy coś jej obiecał! Co?