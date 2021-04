Katarzyna Dowbor nie raz chwaliła Dorotę Szelągowską. W końcu doczekała się odpowiedzi! 

Dorota Szelągowska w końcu zabrała głos w sprawie Katarzyny Dowbor! Obie panie pracują w konkurencyjnych stacjach i co więcej, w konkurencyjnych programach. Choć konwencja jest inna, obie robią kawał dobrej roboty i odmieniają ludzkie życia. Do tej pory to częściej gwiazda Polsatu zabierała głos w sprawie show Szelągowskiej. Teraz przyszedł czas na Dorotę! Co sądzi o show "Nasz nowy dom"?

Czy Dorota Szelągowska i Katarzyna Dowbor rywalizują ze sobą?

Dorota Szelągowska i Katarzyna Dowbor w swoich programach dokonują niemożliwego. Remontują mieszkania bohaterów w kilka dni, odmieniając ich całe życie. Ale czy skoro programy TVN i Polsatu opierają się na podobnej konwencji, Dorota Szelągowska rywalizuje z Kasią Dowbor? Dziennikarz "Faktu" zapytał o to architektkę:

Niesamowicie podziwiam Kasię Dowbor i jej "Nasz nowy dom" i z ręką na sercu przyznam, że uważam, iż to świetny program. Nasze programy jednak się różnią. Kasia jeździ po Polsce i znajduje ludzi, którzy żyją w warunkach skrajnych. W moich programach mieszkania i domy faktycznie wołają o remont, ale jednak nie są to warunki skrajne. Nasi bohaterowie mają łazienkę, ciepłą wodę - przyznała Dorota.

Mimo tych różnic Dorota jednak zauważa, że w obu przypadkach finał programu jest niemal taki sam:

Z każdym kolejnym odcinkiem zmieniają się historie ludzkie, zarówno u Kasi jak i u mnie przekaz jest prosty: mam efekt "przed" i efekt "po". Właśnie ta prostota jest ich siłą - dodaje prowadząca "Totalne remonty Szelągowskiej" w rozmowie z "Faktem".

A co o działalności Doroty Szelągowskiej myśli Katarzyna Dowbor? Jakiś czas temu dziennikarka przyznała, że absolutnie nie czuje żadnej rywalizacji z gwiazdą TVN:

Rywalizacja? Nic z tych rzeczy! Przez siedem lat pomogliśmy już chyba 212 rodzinom w trudnej sytuacji, a to wciąż kropla w morzu polskich potrzeb. Wiele rodzin nadal żyje w bardzo trudnych warunkach, bez prądu, bieżącej wody. Najbardziej żal mi dzieci, bo one nie są winne biedzie – przyznaje Dowbor. – Bardzo cenię talent Doroty i jej kibicuję. Choć dopiero zaczęła, chciałabym, by w swoich programach wyremontowała co najmniej tyle mieszkań i domów, ile nam się udało - przyznała w rozmowie z "Party"

Mimo że programy Katarzyny Dowbor i Doroty Szelągowskiej opierają się na tematyce generalnego remontu, to różnią się na tyle, że niekoniecznie muszą stanowić dla siebie konkurencję. W obu przypadkach, jak zauważyły same prowadzące, finał jest niezwykły i wzruszający, bo odmienia się czyjeś życie.

A Wy który z programów wolicie oglądać? A może lubicie śledzić pracę obu pań?

Dorota Szelągowska przyznała, że podziwia Katarzynę Dowbor.

W swoim programach Dorota Szelągowska i Katarzyna Dowbor dokonują prawdziwych rewolucji. Praca obu jest na wagę złota.