Czy Katarzyna Dowbor i Dorota Szelągowska rywalizują ze sobą? Co je łączy, a co dzieli?

Programy o remontach u ludzi potrzebujących pomocy podbiły serca widzów. Czy prowadzące Katarzyna Dowbor i Dorota Szelągowska rywalizują ze sobą? Która z nich wróci na wiosnę z nowymi odcinkami?

Za nami już ostatnie odcinki programów „Nasz nowy dom” i „Totalne remonty Szelągowskiej”. W trakcie ich oglądania niejednemu widzowi ze wzruszenia zaszkliły się oczy, tak samo zresztą jak i samej Dorocie Szelągowskiej (40), prowadzącej „Totalne remonty…”. Nie mniej przejęta jest gospodyni „Naszego nowego domu” Katarzyna Dowbor (61), która nieraz bierze do ręki młot i wiertarkę, by przyspieszyć prace ekipy. Bo w programach, w których Szelągowska i Dowbor pomagają uczestnikom wyremontować mieszkanie czy dom, chodzi o coś jeszcze ważniejszego – pomocną dłoń, która często odmienia życie.

Właśnie za to widzowie pokochali te programy. Ostatnią, 15. edycję „Naszego nowego domu” śledziło na Polsacie średnio 1,3 mln osób, a „Totalne remonty Szelągowskiej”, które wystartowały w tym roku w TVN, miały nieznacznie mniejszą widownię, bo ok. 1,26 mln osób. Wszystko wskazuje też na to, że obie stacje na wiosnę pokażą nowe odcinki. Jak Dowbor i Szelągowskiej się to udało?

Co łączy, co dzieli Dowbor i Szelągowską?

Ze względu na podobną formułę ich programów pytanie nasuwa się samo: czy Dorota i Katarzyna widzą w sobie konkurencję?

– Rywalizacja? Nic z tych rzeczy! Przez siedem lat pomogliśmy już chyba 212 rodzinom w trudnej sytuacji, a to wciąż kropla w morzu polskich potrzeb. Wiele rodzin nadal żyje w bardzo trudnych warunkach, bez prądu, bieżącej wody. Najbardziej żal mi dzieci, bo one nie są winne biedzie – przyznaje Dowbor. – Bardzo cenię talent Doroty i jej kibicuję. Choć dopiero zaczęła, chciałabym, by w swoich programach wyremontowała co najmniej tyle mieszkań i domów, ile nam się udało – dodaje.

Choć menedżerka Doroty Szelągowskiej odmówiła nam w jej imieniu komentarza w tej sprawie, wydaje się, że o swoim programie Dorota myśli w podobny sposób jak Katarzyna.

– Nie zostawiamy po sobie tylko wyników oglądalności, ale przede wszystkim coś, co jest namacalne, co zmienia ludziom życie na lepsze – mówiła Szelągowska w sierpniu w „Party”. Wyjaśniała też: „Moi bohaterowie to ludzie, którzy robiąc coś dla innych, kompletnie zapominają o sobie. Remontujemy im domy, bo musimy pokazać, że chociaż ten wirus niszczy świat, to nie zniszczy dobra”.

Ile kosztują remonty Dowbor i Szelągowskiej?

Na forach internetowych wrze! Czy możliwy jest gruntowny remont, który w przypadku „Naszego nowego domu” trwa tylko pięć dni, a „Totalnych remontów” – siedem? Jak wybiera się uczestników do tych produkcji i ile pieniędzy stacja inwestuje w odcinek?

Dowbor opowiada, że w jej programie w ciągu 15 edycji zużyto co najmniej 1 tys. ton drewna i 600 ton blachy dachowej. Architekci rysowali projekty przez ponad 2 tys. godzin, a robotnicy musieli przenieść ponad 15 ton materiałów budowlanych i pracowali na pełnych obrotach nie tylko w dzień, ale i w nocy.

– Tylko dlatego remont jest możliwy w tak krótkim czasie. Chylę przed nimi czoła – podsumowuje Katarzyna.

Niestety ani Polsat, ani TVN nie chcą nam zdradzić, ile kosztuje realizacja jednego odcinka programu. Specjaliści z tej branży szacują, że w przypadku kawalerki może to być ok. 100 tys. złotych, a domu, w którym trzeba zaadaptować nieużywany strych i wymienić ogrodzenie oraz zbudować altanę – nawet 700 tys. złotych. Nic dziwnego, że chętnych do wzięcia udziału w programach nie brakuje. TVN deklaruje, że przyszły tysiące zgłoszeń już do pierwszej edycji, Polsat – tak samo.

Najważniejsi są ludzie

Dowbor wspomina Emilkę, uczennicę jednego z najlepszych warszawskich liceów, która chciała zdawać na medycynę, a w domu nie miała nawet biurka. Albo Maciusia, z którego dzieci się śmiały, bo w jego domu nie było łazienki. Szelągowska pomogła wyremontować dom Joanny, która w wieku 23 lat adoptowała dwójkę porzuconych dzieci swojej siostry bliźniaczki.

– W trudnych czasach pandemii szczególnie pokochaliśmy takie produkcje, które dają nam pozytywne emocje. Teraz, kiedy jest ciężko pod względem ekonomicznym, politycznym i zdrowotnym, bardzo tego wszyscy potrzebujemy – tłumaczy medioznawca dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska. – Dzięki nim możemy mieć nadzieję, że świat jednak bywa sprawiedliwy.

Katarzyna Dowbor ma za sobą 15 edycji „Naszego nowego domu”

East News

Programy Doroty Szelągowskiej cieszą się podobnie dużą popularnością: