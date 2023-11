Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już od pierwszego odcinka wiedzą, że obecna edycja show obfituje w zaskoczenia i skomplikowane relacje między uczestnikami. Jedną z par, której losy nie należą do najprostszych, są Kinga i Marcin. Jedna z ekspertek show, Zuzanna Butryn, wybrała się z wizytą do małżonków, by porozmawiać z nimi o ich odczuciach i trudnościach. Specjalnie dla Party.pl skomentowała przebieg tego spotkania!

Ekspertka "Ślubu" o wizycie u Kingi i Marcina

Relacja Kingi i Marcina ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" od początku nie należała do najprostszych. Małżonkowie jednak starają się znaleźć wspólny język. W tym trudnym zadaniu pomagają im ekspertki. Jedna z psycholożek współpracujących z telewizyjnym show wybrała się z wizytą do pary, aby porozmawiać o ich odczuciach i posłużyć radą czy wskazówką, jak mogą poradzić sobie w pełnej wyzwań relacji.

W jedenastym odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" doszło do kolejnej wizyty ekspertki, Zuzanny Butryn, w mieszkaniu Kingi. Psycholożka miała okazję porozmawiać się z nią i z Marcinem o emocjach, jakie im towarzyszą. W czasie tego spotkania Kinga nie potrafiła ukryć negatywnego nastawienia do męża. Opowiadała o sprzecznych sygnałach i pretensjach, które ma do niej Marcin. Co o tej konfrontacji sądzi sama ekspertka? Jak przyznaje, również jej udzieliły się emocje...

Wizyta u Marcina i Kingi była bardzo emocjonująca. Postanowiłam porozmawiać indywidualnie zarówno z Marcinem jak i Kingą i dać im kilka wskazówek jak radzić sobie z trudniejszymi dla nich emocjami - przekazała naszej redakcji psycholożka i ekspertka ''Ślubu od pierwszego wejrzenia'' Zuzanna Butryn.

Co więcej, ekspertka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przyznała, że być może małżonkowie potrzebują nieco więcej czasu na to, by rozwiązać konflikty i zrozumieć intencje drugiej osoby.

Czasami potrzebujemy czasu, żeby znaleźć sposób na rozwiązywanie konfliktów w relacji - to nie jest łatwe, ale też takie sytuacje dają nam możliwość lepszego poznania siebie nawzajem i zrozumienia drugiej osoby dodała Zuzanna Butryn.

Czy Kindze i Marcinowi ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mimo wszystko uda się znaleźć wspólny język? O tym i o losach innych par telewidzowie przekonają się już niebawem, w finałowym odcinku show, który będzie wyemitowany już w najbliższy wtorek, 21 listopada. Czekacie już na finał ślubnego hitu TVN?

