18. edycja "Tańca z gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami, a co za tym idzie, gwiazdy oraz tancerze już intensywnie przygotowują się do swojego debiutu na parkiecie show Polsatu. W tym gronie są m.in. Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke. Taneczna para chętnie relacjonuje swoje wspólne treningi w sieci, a co dzieje się, gdy kamery gasną? Te zdjęcia mówią wszystko!

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke już trenują do "Tańca z gwiazdami"

Z relacji publikowanych przez Magdalenę Boczarską i Jacka Jeschke w mediach społecznościowych jasno wynika, że podczas ich wspólnych treningów do "Tańca z gwiazdami" panuje serdeczna i ciepła atmosfera. Oprócz tanecznych ćwiczeń, podczas ich spotkań nie brakuje też śmiechu i dobrej zabawy, co jasno wskazuje, że aktorka i tancerz szybko złapali wspólny język. Teraz dzięki nowym zdjęciom paparazzi wiemy, że również poza salą treningową Boczarska i Jeschke chętnie obdarowują się przyjacielskimi gestami.

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke po treningu do "Tańca z gwiazdami". Tak się zachowywali

Paparazzi coraz częściej pojawiają się w okolicy miejsca, gdzie gwiazdy i tancerze trenują do nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Ostatnio "przyłapali" Mateusza Pawłowskiego, który szedł na trening w towarzystwie pięknej blondynki, a teraz właśnie napotkali Magdę Boczarską i Jacka Jeschke. Na nowych zdjęciach wykonanych przez paparazzi widzimy, jak taneczna para ciepło żegna się po zakończonym treningu. Nie zabrakło nawet przyjacielskiego buziaka w policzek! Jak widać, zarówno przed kamerami, jak i poza nimi, Boczarska i Jeschke mają ze sobą świetny kontakt, co z pewnością zobaczymy też na tanecznym parkiecie.

Też już nie możecie doczekać się na ich występy w "Tańcu z gwiazdami"? Tymczasem zobaczcie ich najnowsze zdjęcia wykonane przez paparazzi!

